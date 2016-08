Filzmützen im Kloster Das Kloster Altzella lud am Wochenende zum Kunsthandwerkermarkt.

© Dietmar Thomas

Bei dem Wetter sind sie zwar so ziemlich die letzte Wahl für eine Kopfbedeckung, dennoch schauen sie schick aus: Filzhüte. Die hat Olad Born aus Mobendorf am Wochenende beim Kunsthandwerkermarkt im Kloster Altzella in Nossen ausgestellt und verkauft.

Passend dazu wollte Bettina Schieser ihre Ware an den Mann bringen. Sie produziert in Handarbeit in ihrer Filzmanufaktur in Zeithain bei Riesa unter anderem fantasievoll gestaltete Häuser. „Alle Werke sind ausschließlich Unikate“, sagte sie. Seit mehr als zehn Jahren fertigt sie außerdem Dekorationen, Spielzeuge und Schmuck aus Merinowolle und auch Seide. (sol/dth)

