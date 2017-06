Filmteam sucht Unfallzeugen

Im September 2014 berichtete die SZ unter der Überschrift „Riesenmikado mit Straßenbahn“ über den Unfall.

Am 16. März 1988 stürzte ein 22 Meter hohes Baugerüst in der Bautzner Straße 65 um, begrub eine Straßenbahn, in der 31 Menschen saßen, mehrere Autos und verschüttete eine Frau mit ihrem damals einjährigen Kind. Wie durch ein Wunder wurde dabei niemand getötet.

Die Saxonia Entertainment GmbH aus Leipzig sucht nun nach Zeugen, Passanten, Bauarbeitern und nach der Frau und deren Kind, die das Unglück vor 29 Jahren miterlebt haben. Die Produktionsfirma plant eine Lebensretter-Geschichte für den MDR. (SZ)

Hinweise bitte an: sz.dresden@ddv-mediengruppe.de

