Filmteam legt sich fürs Oderwitzer Feuerwehrfest ins Zeug Im Januar haben junge Filmleute in Oderwitz für eine Diplomarbeit gedreht. Nun sind sie wieder hier.

Die Filmleute Hanna Fischer, Conrad Lobst (Mitte) und Frank Walter (2. v. re.) haben sich am Donnerstag bei den Aufbauarbeiten fürs Oberoderwitzer Feuerwehrfest ins Zeug gelegt. Gemeinsam mit den Oderwitzern Christoph Kittel (links), Felix Seliger (2. von links) und Manfred Rothe (rechts) und dirigiert von Jasmin Deneke zogen sie den Bierwagen an den richtigen Platz. © B. Gärtner

Oderwitz. Wenn die Oberoderwitzer Ortsfeuerwehr an diesem Sonnabend ihr Feuerwehrfest feiert, dann werden die Kameraden von einem Team junger Filmemacher von der Filmakademie Baden-Württemberg unterstützt. Drei der ursprünglich vierköpfigen Filmcrew haben den Oderwitzer Feuerwehrleuten am Donnerstag bei der Vorbereitung des Festes geholfen. Die Feuerwehrleute hatten die jungen Filmemacher dazu eingeladen – schließlich sind sie gute Bekannte. Das Filmteam war zu Jahresbeginn drei Wochen in Oderwitz, um hier einen Film für eine Diplomarbeit im Bereich Fernseh-Journalismus zu drehen. Das Thema des Films: Die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland.

Laut Hanna Fischer, deren Diplomarbeit der Film ist, befindet sich dieser derzeit in der Endproduktion. Der Film soll danach bei verschiedenen Festivals eingereicht werden, darunter beim Neiße-Filmfestival im nächsten Jahr. „Wir bieten den Film aber auch verschiedenen Rundfunkstationen, darunter dem MDR, an“, sagt Hanna Fischer. Sie und ihre zwei Kollegen bleiben nun noch bis zum Sonntag in der Oberlausitz, bevor sie wieder die Heimreise antreten. Das Fest der Ortsfeuerwehr Oberoderwitz findet am Sonnabend ab 11 Uhr am Depot, Dorfstraße 83, statt. (SZ/se)

