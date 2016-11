Filmstar soll nach Weißwasser ziehen Hannes Jaenicke will wegen Donald Trump weg aus den USA. An Angeboten mangelt es nicht. Eines kommt aus der Lausitz.

Petra Sczesny von der Wohnungsbaugesellschaft (WBG) hat Weißwasser als alternativen Wohnsitz für den Schauspielstar Hannes Jaenicke ins Spiel gebracht. Jaenicke lebt in den USA. Bis Donnerstag drehte er für seinen neuen Film „Bodycheck“ in der Eisarena. Zuvor hatte er bei einer Talk-Runde in der ARD erklärt, er müsse sich um einen neuen Wohnsitz kümmern, nun da Donald Trump US-Präsident wird. Kein Problem, erwiderte Petra Sczesny mit einem Lächeln, eine geeignete Wohnung würde sich in Weißwasser schon finden. Die bekennende Jaenicke-Anhängerin hatte sich die Chance nicht nehmen lassen, den Star in der Eisarena zu treffen. Dabei rührte sie kräftig die Werbetrommel für die Stadt und überreichte unter anderem ein Fotobuch über die Lausitz. Jaenicke war nach eigenen Worten von der Herzlichkeit, die ihm in der Stadt begegnete, sehr angetan. Jaenicke war zwar schon öfter in der Lausitz, bisher aber noch nie in Weißwasser.

In dem Fernsehfilm mimt der Schauspieler einen Eishockeytrainer, dem seine Rolle als alleinerziehender Vater zu schaffen macht. „Bodycheck“ wird im kommenden Jahr um 20.15 Uhr auf Sat 1 laufen. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. (sdt)

