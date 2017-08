Filmspaß mit Kletterfreunden Beim Bouldercup an der Elbe gibt es jede Menge Aktion – an den Klettergriffen und auf der Kinoleinwand.

Beim Bouldercup auf den Elbwiesen an der Toskana Therme in Bad Schandau wird es am Wochenende sowohl an der Kletterwand als auch auf der Leinwand spektakulär. © PR

Wer schon im Vorjahr in der Kulturstätte mit dabei war, als der Film „Reel Rock 10“ gezeigt wurde, wird sich auch auf das kommende Wochenende freuen. Denn am Sonnabend, 12. August, flimmert im Rahmen des Bouldercups Folge 11 über die Kinoleinwand. Ganz so groß wie bei den Filmnächten in Dresden ist sie zwar nicht. Mithalten können die Veranstalter in Bad Schandau aber mit der Auswahl des Films.

In „Reel Rock 11“ gibt es wie gewohnt spektakuläre Kletterszenen. Unter anderem geht es in faszinierende Landschaften nach Baffin Island, Kanada und Norwegen. Die renommierten Filmemacher von Moving Adventures haben aber auch einen spaßigen Film produziert, wo in einer engen Kajüte wild musiziert wird oder sich Männer im Winde kugeln. Sollte das Wetter ein Open-Air-Kino-Vergnügen – geplanter Beginn ist 21 Uhr – nicht zulassen, ist wie im Vorjahr die Kulturstätte an der Badallee die Ausweichvariante. Eintritt ist frei.

Zuvor werden am Sonnabend zahlreiche Wettkämpfe ausgetragen. Die mobile Kletterwand wird derzeit aufgebaut. Daran kann auch gebouldert werden. Bouldern bedeutet Klettern um einen Block oder einer Wand in niedriger Absprunghöhe. In der Pause zwischen Vorkampf und Finale wird Mike Ueberschärer an der Slackline aktiv sein. Er gibt auch Workshops. Außerdem werden Besucher über die Inhalte der geplanten Bergsteigerausstellungen in Turnov und Bad Schandau informiert. Neu ist auch der Charakter des Kindercups am Sonntag. „Wir versuchen hier, den Wettkampfcharakter zurückzunehmen und den Spaßfaktor für die Kids zu erhöhen. Deshalb wird es am Sonntag einen Kinderparcours geben“, erklärt Gundula Strohbach, von der veranstaltenden BSKT.

