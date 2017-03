Filmriss vor der Kreuzung Eine Alkoholfahrt endet an einer Hauswand. Erinnern kann sich der Fahrer an gar nichts.

Ungebremst war dieser Kleintransporter im Oktober 2016 in die Hauswand eines Wohnblocks in Weida gedonnert. „Nicht auszudenken, wenn dort Kinder gespielt hätten“, sagte der Staatsanwalt in der Verhandlung. Der Fahrer hatte kurz vor der Kollision das Bewusstsein verloren. © Sebastian Schultz

Er hustet stark, plötzlich geht bei Herbert Adner* im wahrsten Sinne des Wortes das Licht aus. Er sackt in sich zusammen. Das alles wäre wohl weniger tragisch gewesen, wenn er zu diesem Zeitpunkt nicht einen Kleintransporter durch Weida gesteuert hätte. Adners Kopf sinkt auf das Lenkrad, das Fahrzeug fährt weiter, ungebremst. So berichten es seine beiden Kollegen, die im Oktober 2016 mit ihm auf der Dreierbank saßen. Zuvor hatten die Angestellten der Riesaer Dienstleitungsfirma RDL einen Umzug erledigt. Einer der beiden griff Adner noch ins Lenkrad. Doch damit konnte er auch nicht mehr verhindern, dass der Transporter einmal quer über die Chemnitzer Straße bretterte, einen Radfahrer erfasst, die Wäschestangen sowie zwei Sitzbänke vor einem Wohnblock mitnahm und schließlich an einer Hauswand zu stehen kam. Der Unglücksfahrer hat an all das keine Erinnerung mehr – Filmriss. Die Erinnerung setzt erst wieder ein, als Adner neben dem demolierten Fahrzeug stand. „Ich konnte mir das alles nicht erklären“, sagte er Richterin Ingeborg Schäfer. Denn jetzt musste sich der Strehlaer für die ungewöhnliche Fahrt vor dem Amtsgericht Riesa verantworten.

Am Unfallort erschienen damals schnell Polizei und Krankenwagen. Einem Atemalkoholtest stimmte Herbert Adner ebenso zu wie einer Blutprobe. Das Ergebnis: 1,6 Promille. Doch während andere Menschen sich bei diesem Wert nur lallend äußern und schwankend fortbewegen können, hatte die Trunkenheit bei Adner an diesem Tag niemand bemerkt. Erst der Polizistin vor Ort fiel etwas auf – jedoch kein ungewöhnliches Verhalten, sondern lediglich eine „Fahne“.

Herbert Adner ist Alkoholiker, das gesteht er sich inzwischen ein. An einen dauerhaft hohen Pegel hat sich sein Körper offenbar gewöhnt. „Ich konnte in der Nacht vorher nicht schlafen, bin immer wieder aufgewacht und habe dann weitergetrunken. Das letzte Mal so gegen halb vier Uhr“, erzählt er. Am Morgen des Unfalltages erschien er dennoch pünktlich an seiner Arbeitsstelle, um 6 Uhr beginnt sein Dienst.

Aus Sicht des Staatsanwaltes hätte Adner nach kritischer Selbstprüfung erkennen müssen, dass er nicht fahren kann, und spricht sich daher dafür aus, ihn wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verurteilen. „Ich will gar nicht daran denken, was passiert wäre, wenn Kinder vor dem Wohnhaus gespielt hätten.“

Auch so wurde ein Mensch verletzt, ein Fußgänger konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der betroffene Radfahrer sagte als Zeuge vor Gericht aus. „Der Transporter hat mich voll erwischt. Nur durch ein Wunder bin ich mit ein paar blauen Flecken davon gekommen“, sagt der 69-Jährige. Am Ende seien die seelischen Schmerzen größer gewesen als die physischen. „Es haben ja nur ein paar Zentimeter gefehlt, dann wäre es vorbei gewesen“, so der Riesaer. Noch immer denke er mit Schrecken an jenen Tag zurück.

Dennoch: Richterin Ingeborg Schäfer plädiert dafür, Herbert Adner nicht für die Verkehrsstraftat „Gefährdung des Straßenverkehrs“ zu verurteilen, sondern für Trunkenheit im Verkehr – da er auf dem Weg zur Hauswand einen kompletten Filmriss erlitten hatte. Dies war dem Angeklagten im Übrigen nicht zum ersten Mal passiert. „Ich hatte das schon mal zu Hause, meine Frau musste mich danach vom Boden auflesen. Ich habe Asthma.“

Ob es einen Zusammenhang zwischen der Alkoholabhängigkeit und der Atemwegserkrankung beziehungsweise den Ohnmachtsanfällen gibt, konnte in der vergangen Woche ohne einen Gutachter nicht geklärt werden. Schäfer verurteilte Herbert Adner zu einer Geldstrafe von 1350 Euro. Auf seinen Führerschein muss er weitere neun Monate verzichten. Seinen Job konnte er dennoch behalten.

Dem Alkohol will der 59-Jährige nun abschwören. Eine Entgiftung in Wermsdorf hat er bereits hinter sich.

*Der Name wurde von der Redaktion geändert.

