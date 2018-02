Filmreife Täuschung Berlins Justizsenator wird seine Sorgenfalten momentan nicht los. Erneut muss er vermelden, dass ein Gefangener getürmt ist. Liegt es am fehlenden Personal?

Erneut ist ein Gefangener aus dem Berliner Strafvollzug geflohen. © dpa

Berlin. Wie im Krimi, so im echten Berliner Knast: Mal schnappen sich Gefangene Flex und Vorschlaghammer aus der Werkstatt und bahnen sich den Weg aus dem Gefängnis, mal seilen sich Insassen mit Bettlaken ab. Jüngster Coup: Ein 24-Jähriger aus dem Gefängnis Tegel bastelt von sich selbst eine Attrappe aus Kleidung, Stoffresten und Toilettenpapier samt Mütze und legt sie ins Zellenbett. Die Täuschung wird erst Stunden später bemerkt. Wie der Straftäter nach einer Freistunde genau entkommen konnte, ist vorerst unklar.

Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) musste mithin am Donnerstag die zehnte Flucht innerhalb von sechs Wochen vermelden. Schon bei den neun Vorfällen nach Weihnachten hatte die CDU-Opposition von einem „einmaligen Skandal in der Rechtsgeschichte“ gesprochen. Damals waren vier Strafgefangene aus dem geschlossenen Teil der Anstalt Plötzensee ausgebrochen sowie fünf Männer aus dem offenen Vollzug entwichen.

Die Strafgefangenen - die mit Hammer und Flex - sind mittlerweile zurück, von den anderen fehlt noch einer. Eine Expertenkommission sucht derzeit nach Schwachstellen. Die Fluchten hatten den Senator in Bedrängnis gebracht, nun gibt es erneut Kritik.

Marcel Luthe von der oppositionellen FDP-Fraktion meinte, Behrendt sei mit dem Justizressort „hoffnungslos überfordert“ und nicht in der Lage, das Personal richtig einzusetzen. Er forderte erneut einen Untersuchungsausschuss zum Personalwesen in Polizei und Justiz. Der rechtspolitische Sprecher der Liberalen, Holger Krestel forderte den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) zum Handeln auf. Berlin sei im Bereich des Justizvollzuges unsicher geworden.

Der sehr ernst und angespannt wirkende Justizsenator sagte wörtlich wie schon bei den anderen Fluchten: „Aufklärung steht im Vordergrund.“ Er werde dem Parlament Rede und Antwort stehen. „Alles andere wird sich dann zeigen“, so Behrendt schmallippig. Ob der Straftäter flüchtete, weil ihm möglicherweise die Abschiebung drohte? Auf diese Frage hieß es nur: „Keine Erkenntnisse“.

Die Details der neuerlichen Flucht werden jetzt untersucht. Wahrscheinlich verschwand der Häftling aus Libyen laut Justiz bereits am Mittwochabend, sein Fehlen wurde erst am Donnerstagmorgen bemerkt. Es wird vermutet, dass der Straftäter aus der Tegeler Teilanstalt II „im Zusammenhang mit der Ausfahrt des Lkw“ die Anstalt verließ. Die Fahndung laufe. Zur Gefährlichkeit des Mannes wollte Abteilungsleiterin Susanne Gerlach keine Prognose abgeben. Sie musste einen Großteil der Antworten und Darstellungen auf der eilig einberufenen Pressekonferenz geben.

Am Mittwoch hatte der Laster samt Anhänger Waren in die Anstalt gebracht. Er war am Abend wieder herausgefahren, die Unterseite des Wagens sei dabei routinemäßig mit Spiegeln kontrolliert worden, hieß es. Ein Versteck im Innenraum wurde nicht angenommen. Der Fahrer hatte in der Nähe der Anstalt auf einem Parkplatz im Wagen übernachtet und war dann Richtung Sachsen-Anhalt weitergefahren. Er sei befragt worden und nicht verdächtig.

Der Gefangene war zu mehreren Strafen verurteilt worden. Eine vierjährige Haft wegen räuberischer Erpressung sollte bis September 2022 dauern. Er war den Angaben zufolge als Hausarbeiter beschäftigt. Ob möglicherweise Bedienstete in die Flucht involviert waren, wurde zunächst als Spekulation angesehen, werde aber untersucht. Behrendt verwies erneut auf die angespannte Situation beim Personal. Etwa 200 Stellen im Justizvollzug sind nicht besetzt, die Lücke soll durch neu Auszubildende bis Ende 2019 geschlossen werden.

An dem Mittwoch waren in der Spätschicht in der Teilanstalt den Angaben zufolge für 300 Gefangene 9 ausgebildete Kräfte sowie 3 Azubis im Dienst. Normalerweise sollten 14 Bedienstete mit voller Ausbildung da sein. Die Vize-Gefängnisleiterin Ina Lux-Schulz unterstrich, es gebe bislang keine Erkenntnisse, dass Mitarbeiter an der Pforte ihre Aufgaben vernachlässigt hätten.

Der Freigang auf dem Gefängnishof wird nicht von Videokameras überwacht, sondern nur von einem Bediensteten per Augenschein, wie zu erfahren war. Wahrscheinlich sei der Geflohene danach nicht in seinen Haftraum zurückgekehrt, hieß es. Der Verantwortliche habe dann bei der „Bestandskontrolle“ vermutlich die Attrappe für den echten Gefangenen gehalten.

Tegel ist eine alte Haftanstalt mit derzeit rund 930 Plätzen. Das Gefängnis zählt zu den bundesweit größten. Die ersten Häftlinge zogen 1898 in das damalige Königliche Strafgefängnis. Der Komplex wurde im Laufe der Jahre immer wieder erweitert. Die derzeit leerstehende Teilanstalt III soll bis 2021 mit geschätzten Kosten von mindestens 20 Millionen Euro saniert werden. (dpa)

