Filmpreis für jedermann zu sehen Die Stadt Görlitz dankt allen, die beim Drehort-Voting mitgemacht haben und verrät, wo die Trophäe ausgestellt wird.

DIe Preisverleihung in Brüssel „Bester Drehort Europas“, zu der auch EGZ-Geschäftsführerin Andrea Behr (rechts) war. © M. Medienförderung

Es gibt bereits eine Filmecke in der Görlitz-Information auf der Brüderstraße – mit DVDs von in der Stadt gedrehten Filmen und Marketingartikeln. Hier soll nun auch der Preis gezeigt werden, den die Stadt am Dienstag in Brüssel gewann und der ihr bescheinigt, der beste europäische Drehort des Jahrzehnts zu sein. Oberbürgermeister Siegfried Deinege und die Geschäftsführerin der Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH, Andrea Behr, wollen allen filmbegeisterten Görlitzern und Fans der Stadt für die Stimmabgabe bei dieser Publikumswahl danken. 30 Drehorte waren in der Vorauswahl, darunter mehrere deutsche. Elf schafften es schließlich in die Endrunde – Görlitz als einziger deutscher Bewerber. Die Mitteldeutsche Medienförderung hatte die Stadt ins Rennen geschickt und vor allem mit dem Film geworben, der in den letzten Jahren am meisten für Aufsehen sorgte: „The Grand Budapest Hotel“ von 2013. Andrea Behr, die selbst in Brüssel war, sagt: „Über Görlitz als Filmstadt und die Marke Görliwood wird äußerst positiv gesprochen. Wir arbeiten daran, diesen Rückenwind für künftige Drehs zu nutzen.

zur Startseite