Filmnächte wollen Verlängerung

Mehr Filme, mehr Konzerte. Die Filmnächte am Elbufer wollen künftig im Juni eine Woche eher mit dem Programm beginnen. Statt am 28. Juni soll es – wenn möglich – im nächsten Jahr schon um den 21. Juni losgehen. Zudem wollen die Veranstalter von der Pan Veranstaltungslogistik und Kulturgastronomie drei Konzerte mehr – 15 statt der jetzt 12. Während die Stadt die Pläne interessiert zur Kenntnis genommen hat, stoßen diese im Finanzministerium auf wenig Gegenliebe.

„Das Interesse der Filmfans ist da. Wir werden immer wieder gefragt, warum wir nicht schon eher anfangen“, sagt Pan-Geschäftsführer Matthias Pfitzner. Auch die Hotellerie sei an längeren Filmnächten interessiert. Immer mehr Bands wollten bei den Filmnächten auftreten. Die vier Roland-Kaiser-Konzerte des nächsten Jahres seien binnen einer halben Stunde ausverkauft gewesen. „Da kommen Fans aus ganz Deutschland.“ Und natürlich – Pan wolle das wirtschaftliche Risiko verringern.

Zudem will Pfitzner ein neues Angebot kreieren und dafür zeitweise eine zweite Bühne für Veranstaltungen bis zu 1 500 Zuschauern aufstellen. „Für Kleinkunstveranstaltungen wie Comedy oder Musik für Kinder am Nachmittag. Da sitzen die Zuschauer näher am Künstler als bei der großen Bühne.“ Das Konzept sei in diesem Jahr bei einem Konzert mit der Sängerin Anna Mateur getestet worden. Er habe seine Absichten mit Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (Linke) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) besprochen und die Pläne im Kulturausschuss vorgetragen, sagt Pfitzner.

Pan habe eine Vision bis 2025 entwickelt, bestätigt die Kulturbürgermeisterin. Die Filmnächte am Elbufer sollten sich demnach zu einer Open-Air-Location mit internationaler Ausstrahlung entwickeln, mit Premium-Konzerten und jährlich drei Filmpremieren. Bei der Stadt gebe es dazu noch keine abschließende Meinung. Es müssten zuvor noch interne Gespräche geführt werden. Mitte November gebe es dazu einen Termin mit den kommunalen Fachämtern, und es müsse mit dem Freistaat gesprochen werden.

Das Problem dabei: Das Gelände der Filmnächte ist in Besitz des Landes und das Finanzministerium, vor deren Fenstern die Filmnächte alljährlich über die Bühne gehen, hat signalisiert, nicht mitspielen zu wollen. „Eine schleichende Ausweitung der Filmnächte oder ähnlicher Veranstaltungen lehnen wir ab“, sagt Ministeriumssprecher Stephan Gößl. Dabei gehe es nicht nur um einen Lärmschutz für die Mitarbeiter des Kultus- und Finanzministeriums, sondern auch um den einmaligen Blick von der Brühlschen Terrasse auf das Königsufer, der durch Bühne und Leinwand verstellt werde.

Gößl zufolge komme es Stunden vor Konzerten regelmäßig zu Soundchecks. Auch wenn die Fenster geschlossenen blieben – und das im Hochsommer – sei der Lärm in den Arbeitszimmern erheblich. Im nächsten Jahr werde ein neuer Staatshaushalt aufgestellt. Die Erfahrung vergangener Jahren zeigten, dass nicht wenige Mitarbeiter während der „heißen Phase“ dieser Arbeit auch am späten Nachmittag und bis in den Abend hinein im Haus seien. „Die Fläche vor dem Finanzministerium ist als zentraler Rummelplatz nicht geeignet“, sagte Gößl.

„Der Begriff Rummelplatz ist wenig wertschätzend“, empört sich Klepsch. „Die Filmnächte am Elbufer haben sich seit 1991 als besonderes Kulturerlebnis etabliert“, bescheinigt sie den Veranstaltern. Sie böten den Dresdnern sowie den Gästen der Stadt die Möglichkeit, vor der beeindruckenden Altstadtsilhouette Kunst und Kultur unterschiedlichster Genre gemeinsam zu genießen.

Rückenwind kommt auch vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. „Wir unterstützen das“, sagt Geschäftsführer Axel Klein. „Wir brauchen Highlights wie die Filmnächte.“ Diese seien unbezahlbar. Allein Roland Kaiser bringe eindeutig mehr Gäste in die Stadt. 213 151 Besucher kamen nach Angaben des Veranstalters in diesem Jahr vom 28. Juni bis 28. August zu den Filmnächten am Elbufer – das sei das drittbeste Ergebnis überhaupt.

