Filmnächte starten verhalten In die ersten Vorstellungen am Freitag und Sonnabend in Zittau sind nur 120 Zuschauer gekommen. Das lag auch am Wetter.

Die Filmnächte 2017 sind gestartet. Bis zum 30. August laufen noch 16 Filme in der Weinau. © Rafael Sampedro

Die Zittauer Filmnächte 2017 sind am Wochenende verhalten gestartet. Den Eröffnungsfilm „Tschick“ haben am Freitag 78 Zuschauer gesehen. Bei der Vorstellung von „Bob, der Streuner“ am Sonnabend sind 42 Besucher gezählt worden, wie Tilo Schwalbe von der Hillerschen Villa Zittau mitteilt. Das Multikulturelle Zentrum organisiert zum mittlerweile 17. Mal das Open-Air-Kino. In den vergangenen Jahren sind die Filmnächte in der Weinau ebenfalls durchwachsen gestartet – das hat schon fast Tradition. Einen richtig guten Start hatte das Kino auf der Freilichtbühne zuletzt vor sechs Jahren hingelegt. Damals sind am ersten Wochenende mehr als 300 Zuschauer in die Weinau geströmt.

Unzufrieden mit den 120 Zuschauern in diesem Jahr sind die Veranstalter dennoch nicht. Zwar hätte sich Filmnächte-Organisator Steffen Tempel am Freitag für das mehrfach ausgezeichnete Roadmovie mehr Besucher gewünscht, der am Ende erreichte Wert sei angesichts des nicht so sommerlichen Wetters aber in Ordnung. Am Sonnabend hatte es vor dem Film leicht genieselt – kurz vor dem Ende der Vorstellung regnet es dann ein bisschen stärker. Die Besucher seien aber gut ausgerüstet mit Folien und Regenschirmen in die Weinau gekommen, sagt Tilo Schwalbe.

Um die Besucherzahlen der Vorjahre zu erreichen, müssen im Schnitt 90 bis 100 Zuschauer pro Vorstellung kommen. Dass die beiden ersten Termine diesen Schnitt noch nicht erreicht haben, ist vielleicht auch den Sportmeisterschaften in der Weinau geschuldet, meint Schwalbe. Er hofft, dass an den kommenden Wochenenden – wenn es keine Parallelveranstaltungen gibt – ein paar mehr Zuschauer zur Freilichtbühne strömen. Das könnte durchaus der Fall sein: Am kommenden Sonnabend steht die französische Komödie „Ein Dorf sieht schwarz“ auf dem Spielplan. Und Komödien kommen beim Publikum, wie die Erfahrungen der Vorjahre gezeigt haben, gut an.

Wer die beiden ersten Filme „Tschick“ und „Bob, der Streuner“ noch mal sehen will, der hat dazu am Dienstag und Mittwoch die Chance. Auch dieses Jahr werden alle 18 Filme zweimal gezeigt. Am Dienstag gibt es auch ein kleines Vorkonzert des litauischen Gitarristen Reinis Young. Er wird zwischen 20 und 21 Uhr an der Gastronomie spielen, kündigt Schwalbe an.

