Filmkulisse Theater Im Zittauer Haus ist der kurze Streifen „Das Narrenhaus“ gedreht worden. Nicht nur die hiesigen Darsteller waren dabei.

Die beiden Zittauer Schauspieler Martha Pohla (rechts) und Tilo Werner haben in dem Pilotfilm „Narrenhaus“ kleine Rollen übernommen. © Rafael Sampedro

Tilo Werner schaut irritiert auf die Bühne. Neben ihm sitzt Schauspielerin Martha Pohla, die Arme verschränkt. Auch sie scheint nicht begeistert zu sein, was auf der Bühne gerade passiert. Dort oben steht Klaus Beyer, der einen Einblick in die neue Spielzeit gibt. Es sollen mehr Boulevardkomödien und Musikproduktionen gespielt werden. Die kommen beim Publikum an, erklärt der 1,87 Meter große Schauspieler. Das, was er seinen Kollegen und den Theatermitarbeitern mitteilt, ist aber nicht ganz ernst gemeint. Es ist Teil der Dreharbeiten für den Kurzfilm „Das Narrenhaus“. Eine Woche lang ist dafür das Zittauer Haus in Beschlag genommen worden.

„Sehr gut. Danke“, ruft Schauspielintendantin Dorotty Szalma, nachdem Beyer seinen Text vorgetragen hat. Die Zittauer Theaterchefin übernimmt die Aufgabe der Regisseurin. Es sei nicht die allererste Erfahrung in diesem Genre, aber in dem Ausmaß die bisher größte, sagt sie. In ihrem angestammten Bereich, dem Theater, habe sie das Know-how und könne sich auf das verlassen, was sie gelernt habe. Der Film sei dagegen ein neues Gebiet, wo der Stressfaktor größer ist. „Es macht aber auch viel Freude“, betont Dorotty Szalma.

Auch für einige Schauspieler ist die Filmbranche Neuland oder zumindest noch recht unbekanntes Terrain. Tilo Werners Vita weist einen Gastauftritt in der täglichen RTL-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ auf. Katinka Mache spielte in mehreren Kurzfilmen mit. In Sachen Film am erfahrendsten von den Zittauer Schauspielern ist noch Klaus Beyer. Er ist ebenfalls in einigen Kurzfilmen dabei gewesen, spielte in einer „Stubbe“-Folge an der Seite von Wolfgang Stumph, war in der Serie „Der Schlunz“ dabei und vergangenes Jahr übernahm er eine Rolle in „Wolfsland: Tief im Wald“, einer in Görlitz gedrehten TV-Reihe. Mit der jungen Frau, die auf der Bühne neben ihm steht, kann der 52-Jährige jedoch nicht mithalten. Anja Antonowicz ist mittlerweile ein sehr bekanntes Gesicht aus dem Fernsehen. Gut 50 Rollen umfasst inzwischen ihre Filmografie. Den meisten wird die 36-Jährige aber aus der „Lindenstraße“ bekannt sein, wo sie in 139 Folgen Nastya Pashenko spielte.

Mit dem „Narrenhaus“ kommt nun eine weitere Rolle hinzu. Kurzfilme sind für sie nichts Unbekanntes. Während ihres Studiums an der Filmhochschule in Lodz half sie ab und zu Kollegen und wirkte in deren Filmen mit. An der renommierten polnischen Schule lernte Anja Antonowicz auch Grzegorz Stosz kennen. Stosz ist am Zittauer Theater als Gast engagiert und spielte unter anderem im Weihnachtsmärchen „Der Drache im Schrank“ und auf der Waldbühne in „Der König der Schmuggler“ mit. An der Filmhochschule Lodz hatte Stosz bereits einige Zeit studiert, als Anja Antonowicz ihre Schauspielausbildung begann. Er begleitete damals die Neulinge in ihrem ersten Semester. So sind die beiden Freunde geworden. Über Facebook blieben sie auch nach dem Studium in Kontakt, erzählt Anja Antonowicz. Als Grzegorz Stosz ihr eine Rolle in „Narrenhaus“ anbot, habe sie diese gern übernommen.

In Zittau traf die 36-Jährige nicht nur Grzegorz Stosz wieder, sondern auch eine Mitstudentin, die sie 15 Jahre nicht gesehen hat. Anfangs spielte Anja Antonowicz in einigen polnischen Produktionen mit, jetzt konzentriere sie sich eher auf den deutschen Markt, sagt sie und fügt freudig hinzu, dass sie seit einigen Tagen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitze.

Von Dorotty Szalma ist sie begeistert, lobt ihren Blick auf die Schauspieler. Der zweitägige Dreh sei auch deshalb interessant, weil es in der Szene um eine Vollversammlung im Theater gehe, sie aber schon lange kein Theater mehr gemacht habe. Bis in die späten Abendstunden läuft die Kamera, sogar eine Drohne hält das Spiel der Darsteller fest. Nachdem die Szenen im großen Saal im Kasten sind, ist für Anja Antonowicz Schluss. Am nächsten Tag geht es zurück in die Heimat, wo bereits das nächste Drehbuch auf sie wartet.

