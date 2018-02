Filmfans feiern Geburtstag Vor sechzehn Jahren gründete sich der Verein Buena Vista. Aus dem Anlass spielten Blechbläser. Kinokunst gab es in Radeberg natürlich auch.

Denis Dercourt der Drehbuchautor und Regisseur diskutierte 2014 in der Radeberger Filmbar über sein Filmdrama „Das Mädchen, das die Seite umblätterte“. © Bernd Goldammer

Radeberg. Eins steht fest: Radeberg würde etwas Wichtiges fehlen, gäbe es den Buena Vista Verein an der Badstrasse nicht. Besucher können sich darauf verlassen, dass Filme, die hier gezeigt werden außergewöhnlich sind.

Am Freitag wurde aber erstmal gefeiert. Musikalische Geburtstagsgrüße überbrachten begeisterte Blechbläser, die unter dem Namen „Goldblech“ unterwegs sind. Beim Jubiläum wurde natürlich auch ein herausragender Film gezeigt. „Wie im Himmel“, ein Streifen von Kay Pollack lief über die Leinwand. Es war das erste Filmwerk Pollacks nach zwanzigjähriger Pause. Grund dafür war der Schock, den die Ermordung des schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme mit sich brachte. Das Comeback gelang. Der Film wurde bei der Oscarverleihung 2005 als Bester fremdsprachiger Film nominiert. Weitere internationale Nominierungen folgten. Es geht um den weltberühmten schwedischen Dirigenten Daniel Daréus. Dessen Laufbahn endet mit einem Herzinfarkt. Er zieht sich in das Dorf seiner Kindheit zurück und wird Kantor der dortigen Kirchgemeinde. Es gelingt ihm, die Mitglieder des Kirchenchores für die Musik zu begeistern. Genau diese musische Begeisterung krempelt das geistig- moralische Miteinander im Dorf um. Der große Zuspruch auch von den eigenwilligen Unterrichtsmethoden, die er einführt, um den Chormitgliedern zu helfen, sich zu öffnen und den Zugang zur Musik zu finden. Das ruft Neider auf den Plan. Doch der Erfolg ist nicht aufzuhalten. Beim ersten internationalen Chorwettbewerb, an dem der Dorfchor teilnimmt, stirbt Daniel Daréus am zweiten Herzinfarkt. Ein einzigartiger Film.

Bei der Geburtstagsfeier kamen die Gespräche auf die vielen Erinnerungen aus den 16 Jahren. So an die Filmbälle auf Schloss Klippenstein und in der Filmbar. Unvergessen sind auch die Begegnungen mit Filmschaffenden. Denis Dercourt der Drehbuchautor und Filmregisseur des Filmes „Das Mädchen, das die Seiten umblätterte“, diskutierte 2014 in der Buena Vista Filmbar Aspekte seines Werkes. Erst kürzlich gab es die Stummfilmaufführung „Faust“ in der Stadtkirche mit der Orgeluntermalung von Prof. Wolf Günter Leidel. Ein Abend, dem hoffentlich noch viele weitere folgen werden.

