Filmemacher von morgen Acht Schüler produzieren in den Winterferien einen Imagefilm für den Hort. Dabei erhalten sie professionelle Hilfe.

Yannick, Finja und Tim (v.l.) produzieren für den Imagefilm einige Aufnahmen am Tischkicker des Hortes. © Nadine Steinmann

Die Welse wollen offenbar einfach nicht im Rampenlicht stehen. Geschweige denn, sich beim Essen filmen lassen. Auf jeden Fall sind sie nicht zu sehen, haben sich in ihren Höhlen verkrochen – und das, obwohl der zehnjährige Tim extra ein wenig Futter in das Aquarium des Arnsdorfer Hortes gegeben hat. Doch sowohl Tim als auch der neunjährige Yannick, der gemeinsam mit Finja hinter der Videokamera steht und darauf hofft, dass sich die Welse blicken lassen, warten vergebens. Irgendwann geben die drei auf und schalten die Kamera aus.

Doch warum wollen Yannick, Finja und Tim die Welse überhaupt filmen? Grundsätzlich soll die kurze Sequenz nur ein winziger Schnipsel im Imagefilm des Hortes sein. Diesen haben insgesamt acht Schulkinder in den vergangenen drei Tagen gemeinsam mit Mitarbeitern des SAEK (Sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanäle) aus Dresden gedreht. In dem drei- bis vierminütigen Filmchen wollen die kleinen Arnsdorfer zeigen, was sie an ihrem Hort lieben. In welchen Räumen sie sich besonders gern aufhalten, was sie im Freien so alles anstellen und welche Spiele unter den Kindern besonders beliebt sind. Und besonders beliebt ist eben auch das Aquarium des Hortes. Nur haben die Welse am Tag des Drehs so gar keine Lust auf den großen Auftritt. Vielleicht haben sie auch einfach Lampenfieber?

Szenen aus dem Alltag

Doch weiter schlimm ist das Versteckspiel der Welse nicht, denn die Hortkinder können noch viele andere Szenen im Alltag der Betreuungseinrichtung einfangen. Wie zum Beispiel ein Spiel am Tischkicker. „Welche Aufnahmen wollen wir denn machen?“, fragt Frank Böhm vom SAEK vor jeder zu drehenden Sequenz. Denn schließlich ist es nicht damit getan, die Kamera auf die Szene zu richten und loszufilmen. Nein, die Medienprofis aus Dresden haben den jungen Arnsdorfern das ABC des Filmemachens natürlich ausschnittsweise beigebracht. Und dazu gehört es eben auch, dass kleine Details gefilmt werden. Wie zum Beispiel der Einwurf des Balles beim Tischkicker. Oder eine Nahaufnahme der kleinen Fußballer, die in einer Linie an der Stange des Kickers befestigt sind. Jeweils rund zehn Sekunden wird jede Szene gefilmt. Dabei muss der Kameramann oder die Kamerafrau stets darauf achten, dass das Bild scharf gestellt ist. Und was noch? „Der Ton war perfekt“, wirft der junge Yannick ein, der beim Filmen am Tischkicker die Rolle des Mikrofonmanns übernommen hat. Nach den Aufnahmen des hochspannenden Spiels am Tischkicker, wechselt das Kamerateam um Tim, Yannick und Finja in den nächsten Raum, um weitere Aufnahmen zu produzieren.

Den Zusammenschnitt der vielen einzelnen Sequenzen übernehmen nun die Mitarbeiter des SAEK. Anfang der kommenden Woche soll der Imagefilm fertig sein. Ob und wo er dann zu sehen sein wird, ist momentan noch unklar. Die Kinder, die sich an dem Medienprojekt beteiligt haben, sind aber in jedem Fall stolz auf ihre Leistung. Und wer kann schon mit gerade einmal zehn Jahren behaupten, dass er bereits einen Film gedreht hat? Wohl kaum jemand. Und vielleicht kommt der nächste Steven Spielberg ja aus der kleinen sächsischen Gemeinde Arnsdorf. Talent ist in jedem Fall vorhanden.

