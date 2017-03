Filmemacher dreht in aller Welt Steffen Cieplik produziert Werbespots und Imagefilme fürs Görlitzer Theater, aber auch für Auftraggeber rund um die Welt.

Die Kamera kommt in Görlitz nur selten zum Einsatz. Steffen Cieplick dreht weltweit Filme, die dann aber in seinem Büro in der Görlitzer Altstadt fertiggestellt werden. Im vergangenen Jahr arbeitete er sogar in Papua-Neuguinea. Foto: Pawel Sosnowski © pawel sosnowski/80studio.net

Eigentlich wollte Steffen Cieplik Komponist werden. Musik für Filme komponieren. In gewisser Weise ist dieser Traum auch in Erfüllung gegangen. 2012 gründete er die „creoflux Film- und Musikproduktion“ in Görlitz. Vom Konzept bis hin zur Filmmusik entwickelt und produziert der 37-Jährige hier Werbespots, Imagefilme und Musikvideos. Der Name „creoflux“ passt: Cieplik will „Bewegung schaffen“. Und das sowohl im Bild als auch im Betrachter. „Es ist alles aus einem Guss“, sagt er stolz über seine Filme. Er kann Erfahrungen auf verschiedenen Gebieten vorweisen. Der Filmemacher stammt aus Wernigerode in Sachsen-Anhalt. Er besuchte dort das Landesgymnasium für Musik und erhielt 12 Jahre lang Gesangs- und Klavierunterricht. Am liebsten improvisierte er Melodien am Klavier. Nur die typischen klassischen Werke für Klavier zu lernen, gefiel ihm nicht und so regte sich der Wunsch, selbst zu komponieren. Wegen seiner Begeisterung für Film und Filmmusik ging er nach Abschluss der Schule 2000 nach Leipzig, um dort ein Praktikum beim Sachsenfernsehen zu machen. Daraus wurde eine feste Anstellung als Filmeditor. „Die Arbeit beim Fernsehsender erwies sich aber als Einbahnstraße. Ich hatte ja keine Kontrolle über die Produktionen und konnte nicht mein eigenes Herzblut einfließen lassen“, schildert Cieplik. Er sagte sich zunächst los von Film und Fernsehen. Da er sich auch für Psychologie und die Wirkung von Medien interessierte, entschied er sich 2006 für ein Studium: Kommunikationspsychologie. Ein Studiengang, der bundesweit damals nur an der Hochschule Zittau/Görlitz angeboten wurde.

Auf sein filmisches Talent wurde man hier 2009 aufmerksam. Studenten der Hochschule wurden gebeten, kurze Filme mit Tänzern des Görlitzer Theaters zu drehen. Steffen Ciepliks Videoclip überzeugte. Seitdem wurde er immer weiter empfohlen, er bekommt seine Filmaufträge durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Und es funktioniert. Inzwischen hat er Stammkunden in deutschen Theaterhäusern. Für das Gerhart-Hauptmann-Theater drehte er unter anderem Trailer zu „Into the Woods“, „Sweeney Todd“ und „Tschick“ für die Verbreitung im Internet. Mit dem Oldenburgischen Staatstheater hat er einen Vertrag bis 2020. Dort wird der vierteilige Opernzyklus „Der Ring des Nibelungen“ von Richard Wagner aufgeführt. Zu dem ersten Teil, „Rheingold“, der gerade in Oldenburg gezeigt wird, hat Cieplik bereits einen Trailer produziert. Vor Kurzem drehte er auch einen Trailer für das Theater Basel.

„Die wenigsten Aufträge kommen aus der Region um Görlitz“, sagt Steffen Cieplik, der in der Jakob-Böhme-Straße in der Altstadt wohnt und arbeitet. Letzten August drehte er in Papua-Neuguinea, im Dezember war er in Mailand bei einer Modenschau, um das zehnjährige Jubiläum eines weltweit führenden Herstellers von Strickmaschinen zu dokumentieren. „Ich sehe aber meist nicht viel von anderen Städten und Ländern, da ich entweder am Arbeitsort oder im Hotel bin“, sagt der Filmer.

Nicht immer stammen Konzept, Drehbuch und die komplette Produktion eines Filmes samt Musik ausschließlich von Steffen Cieplik. Oft sind es Gemeinschaftsproduktionen. So war es auch bei einem Auftrag des Jobcenters Görlitz vor vier Jahren. Es wurde ein Film gedreht, der den Wert von älteren Arbeitnehmern betont. Auf ihre Erfahrung sollte man in einem Unternehmen nicht einfach so verzichten.

Cieplik ist der Mann für schwierige Themen. Vor zwei Jahren drehte er den Social Spot „Mit Crystal verlierst du alles, was du liebst“. Dieser einminütige Film dürfte wohl am bekanntesten sein. Er wurde bundesweit in den Kinos gezeigt. Im Rahmen einer Anti-Drogen-Kampagne des Görlitzer Gesundheitsamtes wurde auf die negativen Auswirkungen von Crystal Meth aufmerksam gemacht. Der Streifen zeigt, wie eine drogenabhängige Mutter gewissermaßen in einem Wimpernschlag ihre Tochter und somit alles verlieren kann.

„Ich mag die Herausforderung“, sagt Steffen Cieplik. „Meine Filme sollen zum ‚out-of-the-box-Denken‘ (um die Ecke denken) anregen und etwas zeigen, worüber manch einer vielleicht noch nie nachgedacht hat.“ Konzept, Kamera, Musik, Schnitt – das alles ist viel Arbeit. „Es fühlt sich aber die wenigste Zeit an wie Arbeit“, findet Cieplik. Er hat einen guten Kompromiss gefunden, der seinen Traum von Musik mit der Begeisterung für Film und dem Wissen über Werbewirkung verbindet. Nichts ist umsonst gewesen.

