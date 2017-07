Filme im Freien Zum 17. Mal lädt jetzt das Open-Air-Kino am Zentralgasthof ein. Immer mit Regen-Variante.

Schöne Vorstellung. Ein lauer Sommerabend und ein unterhaltsamer Film wie die US-Musical-Romanze La La Land (Bild), das lässt sich gut gemeinsam anschauen. Die für Weinböhla seltene Kino-Chance bietet das Zentralgasthof-Team beim Open Air bis 29. Juli. © Claudia Hübschmann

Noch mal Glück gehabt. Das dachten sich die Zuschauer am Zentralgasthof Weinböhla sicher, als sie zum Eröffnungsabend der Film-Freiluftsaison am vergangenen Freitagabend nach einem Regenschauer gegen 22.30 Uhr wieder auf ihre Plätze unter freiem Himmel zurück konnten. Für das nasse Zwischenspiel hatten sie sich kurz im Foyer untergestellt, sagt Zentralgasthof-Chefin Christina Wolf.

Mit dem Saisonstart an sich ist sie sehr zufrieden. 200 Besucher wollten den Oscar-Abräumer „La La Land“ sehen. Und am Sonnabend darauf warteten immerhin 150 Gäste gespannt auf den Streifen mit dem ebenfalls etwas schwer zu deutenden Titel „Der Vollposten“ über das Leben eines Provinz-Beamten, angekündigt als der erfolgreichste italienische Film aller Zeiten – Wikipedia zufolge gemessen an seinem finanziellen Erfolg.

Der Zuspruch am Startwochenende bestätigt einmal mehr, dass die Organisatoren des Open-Air-Kinos das richtige Gefühl für den Geschmack ihres Publikums haben. Und dass Kino-Gucken unter Sternen etwas sehr Anziehendes hat. Warum also sollte das nicht auch in der Mitte Weinböhlas möglich sein? Im Zentralgasthof als Kulturzentrum des Ortes, am Gabenreichbach, der direkt dort verläuft. Während andere Theater und Bühnen im Sommer schließen, ließen sich die Verantwortlichen deshalb vor 16 Jahren etwas Spezielles einfallen lassen. Geschäftsführerin Christina Wolf erzählt gern über Geschichte und Umsetzung der Kino-Idee.

Der Ursprung liegt im Sommer 2001. Weinböhla hatte schon früher ein Kino – noch früher sogar zwei. So lag es nahe, das kulturelle Sommerloch mit einem Filmangebot zu füllen. Zwischendurch wurde die Veranstaltungsreihe von einem Verein geführt, der sich vor einigen Jahren zusammen mit einigen Mitarbeitern abspaltete, nun ein eigenes Sommerkino anbietet. Groll hegt Christina Wolf deshalb nicht, schließlich findet das Projekt dieses Jahr trotzdem zum 17. Mal statt.

Jeden Juli-Freitag und -Samstag, bis zum 29., werden nun Filme gezeigt, die Veranstaltungskoordinator Jörn Lein sorgfältig auswählt. Er schaut sich dafür viele Filme an. Denn ein gewisser kultureller Anspruch muss vorhanden sein, sagt Christina Wolf. Blockbusterkino war nie das Ziel, außerdem müssen die Rechte an den Filmen bezahlbar sein. So passt auch dieses Jahr die Filmauswahl zur Philosophie des Hauses. Neben der italienischen Beamten-Komödie und der Musical-Romanze „La La Land“ gehört die Verfilmung des bekannten deutschen Romans „Tschick“ zum Programm. Ein Angebot zwischen Mainstream und Programmkino. Da sollte für jeden was dabei sein, hoffen die Organisatoren.

Traditionell laufen viele französische Komödien, die Christina Wolf zufolge beim Publikum meist gut ankommen. Aber auch deutsche Produktionen wie „Sushi in Suhl“ erfreuten sich in den letzten Jahren großer Beliebtheit. Die Zentraler-Chefin weiß vor allem Dokumentationen wertzuschätzen, zu ihren Favoriten der vergangenen Jahre zählte ein Film über Hildegard von Bingen.

Und was passiert bei schlechtem Wetter, wie es sich zum Saisonstart andeutete? Diesem Dilemma sind nicht nur die Filmnächte am Dresdner Elbufer immer wieder ausgeliefert. Die Weinböhlaer haben da das eine und andere Ass im Ärmel. Die günstige klimatische Situation – in der Regel haben sich die Wolken abgeregnet, bevor sie den Ort erreichen. Sowie die Ausweichmöglichkeit in den Ballsaal des Hauses. Das sorgt dafür, dass sich ein Kommen eigentlich immer lohnt. Komplett in das Innere zurückziehen mussten sich die Zuschauer in den vergangenen Jahren nämlich nur ein einziges Mal.

Damit auch ja nichts schief geht, bespricht sich das Organisationsteam am Filmtag um 19 Uhr. Und entscheidet, ob draußen oder drinnen geguckt wird. Die Türen zum Freisitz öffnen sich 20.30 Uhr. Eine Stunde später, wenn es langsam dunkel ist, starten die ersten Trailer. Das Freiluftkino verfügt über mindestens 150 Plätze, restlos ausverkauft ist es eher selten. Auch wer sich kurzfristig entscheidet, sollte einen Platz erhalten.

Besonders gespannt sind die Veranstalter diesmal, wie sie ankommt – die neue Popcornmaschine. Für noch mehr Kinoerlebnis. Das sich am heutigen Freitag fortsetzen lässt. Wenn „Jacques – Entdecker der Ozeane“ läuft, die Geschichte des Meeresforschers Jacques Cousteau.

Tickets zu 5 Euro an der Abendkasse

