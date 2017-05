Filmdreh in der Neustadt

An diesem Sonntag wird in der Dresdner Neustadt ein etwa einminütiger Spot zum Thema Nachhaltigkeit gedreht. Das Drehteam ist von 9 bis 17 Uhr beschäftigt, Premiere feiert der Spot im Sommer 2017 bei den Filmnächten am Elbufer. Und auch die Dresdner können es noch auf die große Leinwand schaffen.

Denn für den Dreh werden nach Statisten gesucht. Aber auch Assistenten können sich bei dem Netzwerk des Sukuma Award melden und sich am Sonntag ein Bild davon machen, wie viel Arbeit hinter einer Minute Spot steckt. Vorkenntnisse brauchen sie nicht. Treffpunkt ist am Büro des Vereins auf der Louisenstraße 39.

Der Sukuma Award ist ein Bürger-Filmpreis, der Beiträge zum Thema Nachhaltigkeit fördert und die Filmprojekte umsetzt. Jährlich finden hierzu Ausschreibungen statt, diesmal hat die Dresdnerin Henriette Boldt gewonnen. Zuletzt wurde auf dem Annenfriedhof gedreht. (SZ/sag)

Statisten oder Assistenten können sich per Mail melden: award@sukuma.net

