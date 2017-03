Filmcrew trägt sich in das Goldene Buch ein Seit 7. März fanden Dreharbeiten für den Märchenfilm „Der Zauberlehrling“ in der Neißestadt statt.

Eintrag in das goldene Buch der Stadt Görlitz. © Kinderfilm GmbH/Junghans

Görlitz. Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege hat am Dienstag die Dreharbeiten für den Märchenfilm „Der Zauberlehrling“ besucht. Das teilte die Pressestelle der Rathauses am Donnerstagnachmittag mit. Bei dieser Gelegenheit trugen sich die in Görlitz geborene Produzentin Ingelore König, Regisseur Frank Stoye sowie die Darsteller Pauline Rénevier, Christoph Bach und Max Schimmelpfennig am Set in das Goldene Buch der Stadt Görlitz ein.

In dem beeindruckenden historischen Büchersaal der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften im Barockhaus Neißstraße 30, der erneut als Filmkulisse diente, kam der Oberbürgermeister mit der Filmcrew anschließend ins Gespräch. Bereits seit 7. März fanden Dreharbeiten für den Märchenfilm in der Neißestadt statt, für den Goethes Ballade die Vorlage liefert. „Der Zauberlehrling“ ist eine Produktion der Kinderfilm GmbH Erfurt im Auftrag des MDR und ZDF.

