Filmabend zum Wolf Eine Dokumentation beschreibt Erfahrungen mit der Rückkehr des Raubtiers in Frankreich. Sie wird jetzt in Zescha gezeigt.

Der Film „Die schwerwiegenden Folgen der Wiederkehr der Wölfe in Frankreich“ wird am Freitag im Saal des ehemaligen Gasthofs „Zwei Linden“ im Neschwitzer Ortsteil Zescha gezeigt. Organisiert hat den Filmabend Carola Tuschmo, die in Zescha lebt und schon öfter mit dem Thema Wolf konfrontiert wurde. Bei ihr hat der Wolf schon mehrfach Tiere gerissen. Sie war Mitorganisatorin einer Protestdemo im November in Bautzen, wo gefordert wurde, auch den Abschuss von Wölfen in Betracht zu ziehen. „Ich habe mich bewusst für den Film von Bruno Lecomte entschieden, da die Menschen dort zehn Jahre länger die Erfahrungen mit Wölfen sammeln durften und die Dramatik schonungslos aufgezeigt wird“, sagt sie.

Dieser Film wurde von Bruno Lecomte aus Frankreich gedreht. Filmpremiere war im Dezember bei der Veranstaltung „Weidetierhaltung: Geliebt.Gewollt.Geopfert?“ in Hannover. Danach drehte Lecomte drei Tage in der Lausitz. Das Eintrittsgeld soll als Spende für den Förderverein der Deutschen Schafhaltung genommen werden, welcher damit Versammlungen, Vorträge und Filme finanziert. (SZ)

Film am Freitag, 27.1., 19 Uhr auf dem Saal in Zescha, der Eintritt kostet 3 Euro.

