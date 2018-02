Film zum Frauentag: „Die göttliche Ordnung“

Anlässlich des Internationalen Frauentages und 100 Jahre Frauenwahlrecht findet die diesjährige Frauentagsveranstaltung am 12. März um 17 bzw. 20 Uhr in der Filmgalerie Am Frauenmarkt statt. Die Spielbühne Großenhain beginnt mit einem Einakter. Anschließend wird der Film „Die göttliche Ordnung“ gezeigt. Einlass ist 16.30 Uhr bzw. 19.30 Uhr. Die Eintrittskarten gibt es für je einen Euro am heutigen Montag ab 15 Uhr in der Filmgalerie Frauenmarkt 9. Maximale Abgabemenge: drei Karten pro Person. (SZ)

