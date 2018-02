Film über Dresdner Retter entsteht Seit Herbst 2017 sind Aktivisten des Dresdner Vereins Mission Lifeline auf dem Mittelmeer unterwegs, um Flüchtlinge zu retten. Jetzt wird ihre Arbeit filmisch dokumentiert.

Axel Steier ist der Kopf der Dresdner Seenotretter. © Stefan Becker

Seit Herbst 2017 sind die Aktivisten des Dresdner Vereins Mission Lifeline auf dem Mittelmeer unterwegs. Dort retten sie Flüchtlinge, die in untauglichen Booten auf lebensgefährlichen Wegen ihr Heil in Europa suchen. Dafür erwarb der Verein dank vieler Spenden sogar ein ausgedientes Forschungsschiff, um eigenständig agieren zu können. Mit ihren Einsätzen stoßen die Retter nicht nur auf Befürworter. In Dresden wettert Pegida gegen sie und bedroht Vereinsmitglieder, vor Ort müssen sie sich mit Milizen auseinandersetzen und als Schlepper-Helfer beschimpfen lassen.

Zwei Jahre lang hat der Dresdner Markus Weinberg Mission Lifeline zusammen mit einem Kameramann immer wieder begleitet und dramatische Rettungsaktionen dokumentiert. Aus dem Material soll nun der Film „Dresden Backboard“ entstehen. Für dessen Finanzierung startet Markus Weinberg eine Crowdfunding-Aktion.

Noch bis zum 28. Februar können sich Unterstützer unter www.startnext.com über das Projekt informieren und einen Beitrag zum Gelingen leisten. (SZ)

