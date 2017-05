Film-Schiffskoch erzählt von seinen Erlebnissen Der Schauspieler Bernd Storch ist der erste Gast einer neuen Lese-Reihe in Stolpen. Die Serie „Zur See“ lebt wieder auf.

So sieht das neue Cover des Buches „Landgang von der Fichte“ aus, gestaltet von Gudrun Stark. © privat

Matthias und Gudrun Stark haben die Veranstaltungsreihe „Stolpener LesePodium“ ins Leben gerufen. Auftakt ist am Freitag, dem 12. Mai, im Saal des neuen Bürgerhauses. „Uns geht es nicht um Bestsellerautoren oder vorrangig Prominente, sondern eher um die stillen Schreiber in der zweiten oder dritten Reihe, da oftmals gerade sie eine Entdeckung wert sind“, sagt Matthias Stark. Prominent dürfte der erste Gast aber schon sein, zumindest bei denen, die sich an die DDR-Fernsehserie „Zur See“ erinnern. Bernd Storch spielte dort den Schiffskoch Detlef. Er hat seine Schauspielerlebnisse in dem Buch „Landgang von der Fichte“ aufgeschrieben. Matthias Stark als Fan der Serie hat es jetzt neu herausgegeben. Seine Frau Gudrun Stark hat das Cover neu illustriert.

Bernd Storch blickt in seinem Buch mit viel Witz auf sein Leben und seine Erlebnisse zurück und erzählt mit einem kleinen Augenzwinkern von vergangenen, aber längst nicht vergessenen Zeiten. Neben seinen Rollen in Fernsehfilmen war der fast 70-Jährige auch als Kabarettist unterwegs. Nach Stolpen bringt er außerdem auch einige Filmausschnitte mit und wird vom Leben auf See und an Land berichten, wie er etwa aufgeregte Hühner jagte oder nur mit einem Zementsack bekleidet auf den Straßen von Havanna unterwegs war. Natürlich wird er sein Buch auch signieren.

LesePodium: 12. Mai, 19 Uhr im Ratssaal im Bürgerhaus, Markt 26. Der Eintritt ist frei.

