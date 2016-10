Film ab mit neuer Technik Das Neustädter Kino hat in digitale Geräte investiert. Damit ist nun der Weg frei für Bundesstarts.

Vorhang auf hieß es am Dienstagnachmittag für Cornelius, Josefine, Joannes, Paula (v.r.) und Karl (hinten) in den Grenzland-Lichtspielen in Neustadt. Die Hortkinder haben sich den aktuellen Kinofilm „Findet Dorie“ angesehen und dabei die eine oder andere Tüte Popcorn vernascht. © Dirk Zschiedrich

In den Grenzland-Lichtspielen ist ein neues Zeitalter abgebrochen. Betreiber André Peters hat die zwei Säle komplett auf digitale Technik umgestellt. Bereits seit mehreren Jahren ist diese Investition ein Thema – ein kostspieliges noch dazu. Ohne die neue Technik hätte das Kino langfristig kaum überleben können. Denn es hätten weiterhin nur die klassischen 35-Millimeter-Filmrollen abgespielt werden können. Die meisten Filmverleihe haben diese Rollen jedoch nicht mehr im Programm. Das Neustädter Kino hätte damit keine aktuellen Filme mehr zeigen können. Die Auswahl wäre extrem geschrumpft. Um das Aus zu verhindern, hat Peters deshalb die Technik umgerüstet.

„Die Geräte sind erst im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen“, erklärt Kinomitarbeiterin Stefanie Sommerschuh. Das Neustädter Kino soll eines der wenigen in Ostdeutschland sein, das diese moderne Technik benutzt. Ein Projektor samt Server gehören zur Ausstattung. Die Finanzierung hat der Kinobetreiber aus der eigenen Tasche übernommen. Denn eine Förderung von öffentlicher Seite gibt es nicht mehr.

Statt Filmrollen einzulegen, muss Stefanie Sommerschuh jetzt eine Festplatte anschließen. Denn die Filme kommen heute als Datenpaket in die Kinos, wo sie auf einen Server geladen werden. Diese kommen – wie die Filmrollen zuvor auch – per Post. „Die Pakete sind jetzt jedoch viel kleiner“, sagt sie. Die Vorbereitungen sind mit den Festplatten zwar weniger zeitaufwendig. Arbeit machen sie dennoch. „Einfach auf einen Knopf drücken, so funktioniert Kino leider nicht“, erklärt Stefanie Sommerschuh.

Sie muss die Werbespots und Kinotrailer vor den eigentlichen Film setzen. Je nach Kinofilm wird das individuell zusammengeschnitten. Sie muss auch dafür sorgen, dass der Vorhang und das Licht automatisch an- und aus-, auf- und zugehen. Auch das passiert nicht auf Knopfdruck, sondern wird im Vorfeld eingestellt. Dass alle Zeitabläufe genau passen, das ist der Job von Stefanie Sommerschuh. „Genauso wie der Verkauf von Popcorn und Getränken“, sagt sie.

Blockbuster „Findet Dorie“

Um die neue Technik einzuweihen, haben die Grenzland-Lichtspiele nach einem passenden Film gesucht. Ein Blockbuster, der Groß und Klein ins Kino lockt, sollte es sein. „Mit ,Findet Dorie‘ haben wir den richtigen Film gefunden“, sagt Stefanie Sommerschuh. Seit Ende September läuft der animierte Film in Neustadt. Derzeit flimmert der zweite Teil von „Findet Nemo“ sogar täglich über die Leinwand. Eine Entscheidung, die jedoch nicht die Neustädter getroffen haben. Die Regeln stellen die Filmverleiher auf. Bundesstarts müssen beispielsweise drei Wochen am Stück laufen. „Wir haben dafür die Herbstferien genutzt“, verrät Stefanie Sommerschuh. Der Zeitpunkt dafür sei ideal gewesen. Und auch beim Publikum komme der Streifen an. Vor allem bei den Hortgruppen, die in den Ferien ins Kino gekommen sind. Animationsfilme seien generell sehr beliebt bei den Neustädtern. Und französische Komödien. Bundesstarts wie „Findet Dorie“ sollen künftig regelmäßig in den Grenzland-Lichtspielen laufen. Ansonsten werden die Filme nach vier Wochen ins Programm aufgenommen.

Zwei Kinosäle gibt es in der Passage am Markt. In dem kleineren haben 28 Personen Platz. Im großen Saal ist deutlich mehr Platz, insgesamt 153 Sitze gibt es hier. An vier Tagen in der Woche hat das Kino außerhalb der Ferien geöffnet. Donnerstag bis Sonntag steht Stefanie Sommerschuh dann hinterm Popcornautomat, verkauft Tickets oder Snacks und schneidet Werbeblöcke und Filme zurecht. „Es ist ein Fulltime-Job“, sagt sie. Ein Arbeitstag hat bei ihr nicht selten mehr als zwölf Stunden. „Es macht dennoch viel Spaß“, sagt sie. Vor allem, wenn ganz junge Zuschauer kommen, für die der Gang ins Kino noch etwas ganz Besonderes ist.

