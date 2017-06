Film ab in der Weinau! Am Freitag startet die Open-Air-Kinosaison in Zittau. Die Zuschauer können sich diesmal auch wieder etwas wünschen.

Auch 2017 können die Filmnächte-Besucher Stempel sammeln. Der vierte Besuch ist dann frei. © Rafael Sampedro

Mehr als 800 000 Besucher haben Fatih Akins Film „Tschick“ seit dem Kinostart im September 2016 gesehen. In diesem Sommer werden noch einige dazukommen. Denn das Roadmovie um zwei 14-Jährige, die mit einem gestohlenen Lada auf Tour durch die ostdeutsche Provinz gehen, steht bei verschiedenen Open-Air-Kinos auf dem Programm. Auch bei den Zittauer Filmnächten in der Weinau. Hier eröffnet die Bestsellerverfilmung an diesem Freitag sogar die Kinosaison unter freiem Himmel.

Es sei der Film des Vorjahres gewesen, der am meisten hängen geblieben ist, findet Steffen Tempel. Bereits im Kronenkino ist Akins Film sehr gut angekommen, erzählt Tempel. Viele Zuschauer hätten nachgefragt, ob „Tschick“ noch mal gezeigt wird. Dem Wunsch kommt die Hillersche Villa als Veranstalter der Zittauer Filmnächte nun nach. Ihre Wünsche äußern konnten auch die Mitglieder des neuen Kinoklubs. „Der eine oder andere Vorschlag ist mit eingeflossen“, sagt Tempel und zählt ein paar Beispiele auf: „Mein Blind Date mit dem Leben“, „Moonlight“ und „Elle“.

Sogar während der Open-Air-Kinosaison können sich die Zuschauer noch Filme wünschen. Bei der Wunschfilmnacht stehen drei Filme mit Manfred Krug zur Auswahl: „Spur der Steine“ von 1966, der viele Jahre verboten war, „Weite Straßen - stille Liebe“ (1969), in dem Krug einen Fernfahrer spielt, und sein letzter DDR-Film „Das Versteck“ von 1978. Mit der Hommage erinnern die Zittauer Kinomacher an den bekannten Schauspieler, der in diesem Jahr 80 geworden wäre. Krug starb im Oktober 2016 wenige Monate vor seinem runden Geburtstag.

Gleichzeitig feiert die Wunschfilmnacht eine Wiederauferstehung. Sie war bis 2014 fester Bestandteil der Filmnächte in der Weinau. In den beiden vergangenen Jahren hatten die Veranstalter wegen sinkender Besucherzahlen auf die Wunschfilme verzichtet. Der Sieger der diesjährigen Aktion ist am 25. und 29. August zu sehen.

Während bei der Manfred-Krug-Hommage wohl alles auf einen Film hinauslaufen wird, sei die Auswahl der anderen Filme nicht einfach gewesen, sagt Steffen Tempel. Denn es gab viele gute Filme, gerade auch aus deutschem Lande, meint der Leiter des Kronenkinos. Deshalb finden sich auch mehr deutsche Produktionen im diesjährigen Programm wieder – so die erfolgreiche Flüchtlingskomödie „Willkommen bei den Hartmanns“, der Kifferfilm „Lommbock“ und der kauzige Agentenstreifen „Kundschafter des Friedens“.

Überhaupt dominieren Komödien die Zittauer Filmnächte 2017. Humorvolle Streifen haben in den Vorjahren immer einen guten Zuspruch gehabt, erklärt Tempel. Und viele Besucher will das Team der Hillerschen Villa auch dieses Jahr in die Weinau locken. Im Blick haben die Kinomacher dabei den Rekord von 2015, als mehr als 5200 Zuschauer bei den insgesamt 36 Vorstellungen gezählt wurden. Die Zahl der Filme und Termine hat sich 2017 nicht verändert – sodass dem neuen Besucherrekord nichts im Wege steht.

Dieses Jahr wird der Versuch unternommen, neben dem Kino auch Konzerte auf der Freilichtbühne zu etablieren: Am 4. Juli tritt der litauische Gitarrist Reinis Young und am 20. August das Kinder- und Jugendsinfonieorchester „Grenzenlos“ auf.

Die geplanten Bauarbeiten an der Freilichtbühne werden das Open-Air-Kino nicht beeinträchtigen. Die Bagger sollen erst nach dem Ende der Filmnächte anrücken. Und so wird die Gastronomie wieder in der Holzhütte neben dem Eingang zu finden sein. Wie in den Vorjahren gibt es hier regionale Produkte und ökologisch erzeugte Knabbereien.

Auch an den Eintrittspreisen – sieben Euro normal, fünf Euro ermäßigt – haben die Veranstalter nichts verändert. Wer öfter kommt, kann über das Rabattsystem „Eins, zwei, drei ... frei“ wieder sparen. Der vierte Besuch bei den Filmnächten ist dann nämlich frei.

Für die ersten beiden Filme „Tschick“ (30. Juni und 4. Juli) und „Bob, der Streuner“ (1. und 5. Juli), jeweils um 21.30 Uhr, verlosen wir insgesamt zweimal eine Freikarte. Wenn Sie gewinnen möchten, rufen Sie am Mittwoch, um 14 Uhr, bei der SZ Zittau, 0358377555850, an.

