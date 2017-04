Film ab! Jugendliche der Oberschule haben für Grundschüler jetzt den Vorführer gegeben. Es sollen weitere Kino-Aktionen folgen.

Wie zur ersten Kinovorführung haben sich einige Roßweiner Oberschüler auch für die Vorstellung für Hortkinder alle benötigten Utensilien selbst organisiert. Sie zeigten damit ein weiteres Mal: Die Jugend kann etwas bewegen. © Dietmar Thomas

Das Projekt „Jugend bewegt Kommune“ hat Bewegung in einige Roßweiner Jugendgruppen gebracht. Obwohl das Förderprogramm inzwischen schon abgerechnet ist, wirkt es nach. Nach dem ersten Kinonachmittag im Dezember, der für alle offen war, hat es jetzt einen zweiten gegeben: eine Extravorstellung allein für die Hortkinder der Kita Am Weinberg.

„Es waren 59 Hortkinder mit drei Erziehern da“, sagt Hauptamtsleiterin Michaela Neubert. Sie hat zu der Gruppe Erwachsener gehört, die die Jugendlichen während des Projektes begleitete. Diesmal bekamen die Zuschauer den Film „The Jungle Book“ zu sehen. Anders sei im Vergleich zur Premiere eigentlich nur gewesen, dass es sich bei dieser Vorführung um eine für und mit dem Hort organisierte Veranstaltung gehandelt hat. „Und natürlich gab es wieder Popcorn für alle – wie im richtigen Kino“, so Michaela Neubert.

Mit dem Tag im improvisierten Kino ist der Hort in die Ferien gestartet. „Den Kindern hat das richtig gut gefallen und sie wollen wiederkommen“, so der Eindruck der Hauptamtsleiterin. Genau das gleiche hat auch Hortleiterin Birgit Schwitzky gehört, die bei der Filmvorführung im Kirchgemeindehaus in Roßwein aus Krankheitsgründen nicht dabei sein konnte.

Michaela Neubert stellt in Aussicht, dass die Aktion Kino damit noch nicht abgeschlossen ist, sondern es durchaus weitere Vorführungen für einzelne Gruppen, aber auch für die Allgemeinheit geben kann. Diese zeigte sich bei der Premiere für die Jugendlichen allerdings wenig ausgehfreudig. Dabei hatten die Oberschüler im Projekt selbst ein Plakat erstellt und das veröffentlicht und auch auf anderem Weg Werbung gemacht.

Dass ein Kino in Roßwein fehlt, das war ganz am Anfang der Arbeit zu „Jugend bewegt Kommune“ von den jungen Leuten festgestellt worden. Sie erarbeiteten eine Wunschliste und sorgten mit dem Kinoangebot selbst dafür, dass einer der Missstände – zumindest zeitweise – abgestellt werden kann.

Weitestgehend „nur“ mit Ideen konnten die Jugendlichen noch ein zweites Projekt im Förderprogramm unterstützen. Ihnen fehlt im wahrsten Sinne ein Dach über dem Kopf, wenn sie sich auf dem ehemaligen Spielplatz Sputnik an der Stadtbadstraße treffen wollen. Das „Dach“ hat die Kommune inzwischen von einem Handwerker anfertigen lassen.

„Es soll entsprechend stabil sein. Immerhin ist eher selten ein Erwachsener dabei, wenn sich die Jugendlichen da treffen“, begründete Michaela Neubert schon vor der Auftragvergabe. Das Team des Bauhofes hat sich mittlerweile den Standort der Überdachung angeschaut. Sie soll jetzt im Frühjahr am ehemaligen Sandkasten errichtet werden. Der Sandkasten selbst bekommt eine Abdeckung und darf von den Jugendlichen als eine Art Lümmelfläche genutzt werden.

