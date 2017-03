Fillon will nicht weichen Zehntausende Anhänger unterstützen den konservativen Präsidentschaftskandidaten. Doch die Partei rückt von ihm ab.

zurück Bild 1 von 2 weiter Der konservative Präsidentschaftskandidat steht wegen der mutmaßlichen Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope unter Druck. © reuters Der konservative Präsidentschaftskandidat steht wegen der mutmaßlichen Scheinbeschäftigung seiner Ehefrau Penelope unter Druck.

Zehntausende Anhänger sind am Sonntag jedach auf den Trocadero-Platz gekommen.

Er gibt nicht auf, er lässt nicht locker. So hat es François Fillon bei seiner Presseerklärung am Mittwoch vergangener Woche angekündigt: „Ich weiche nicht, ich ziehe mich nicht zurück“, erklärte er trotz seiner Vorladung vor die Untersuchungsrichter am 15. März, die voraussichtlich ein Strafverfahren gegen ihn einleiten werden. Der Vorwurf, er habe seine Frau und zwei seiner Kinder großzügig als parlamentarische Assistenten bezahlt, ohne dass diese eine entsprechende Arbeit leisteten, belastet die Wahlkampagne des republikanischen Kandidaten schwer.

Ende Januar war bekannt geworden, dass Penelope Fillon jahrelang als parlamentarische Mitarbeiterin für ihren Mann in der Nationalversammlung angestellt war. Über mehr als 15 Jahre bekam sie nach Abzug der Sozialbeiträge gut 680 000 Euro aus der Parlamentskasse. Fraglich ist, ob die gebürtige Waliserin tatsächlich dafür gearbeitet hatte. Die Justiz ermittelt wegen des Verdachts der Hinterziehung öffentlicher Mittel.

Am Sonntag rief Fillon seine Anhänger zu einer Unterstützungsdemonstration in Paris auf; Fillons Team organisierte Busse aus dem ganzen Land, um den Platz gegenüber dem Eiffelturm mit Zehntausenden Menschen zu füllen. „Die Verleumdung meiner Person nährt diese Kampagne, in der man euch vergessen hat“, klagte der Kandidat gegenüber der Menschenmenge, die „Fillon, Präsident!“ skandierte. Er griff nicht nur seine politischen Gegner an, sondern mahnte auch seine Parteifreunde, die von ihm abgefallen sind: „Ihre Verantwortung ist riesig!“ Parallel wurde auf dem Platz der Republik eine Demonstration gegen die Korruption und die Justizaffären der Politiker organisiert. Während 71 Prozent der Franzosen insgesamt Fillons Rücktritt wünschen, sprechen sich selbst unter den Anhängern der eigenen Partei nur noch 53 Prozent für ihn aus.

Inzwischen sind Dutzende Parteifunktionäre von ihm abgefallen, darunter sogar Fillons bisheriger Kampagnenleiter und sein Sprecher. Sie erinnern den 63-Jährigen an das Versprechen, das er gab, als die Vorwürfe gegen ihn aufkamen: Sollte es zu einem Strafverfahren kommen, werde er sich zurückziehen. Nun aber stellt Fillon die Unabhängigkeit der Justiz infrage und erklärt, er werde sich nur noch dem Urteil – also dem Votum – der Wähler stellen.

Suche nach Ersatzmann

Zugleich gibt es die Forderung aus den eigenen Reihen nach einem Ersatzkandidaten längst nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand. Von Ex-Premierminister Alain Juppé heißt es, er „bereite sich vor“. Spätestens am 17. März müssen alle Bewerber für die Präsidentschaftswahl am 23. April und 7. Mai ihre Kandidatur mit mindestens 500 Unterschriften von Abgeordneten oder gewählten Amtsträgern wie Bürgermeister vorliegen. Die Zeit drängt.

Nachdem die Ermittler bereits die Pariser Wohnung der Familie Fillon durchsucht hatten, waren sie am Freitag auch in deren Anwesen in der Region Sarthe gekommen, um dessen Wert zu schätzen. Es wird überprüft, ob der Ex-Premier den Wert seiner Immobilien in seinen Steuererklärungen als zu niedrig angegeben hat.

Am Sonntag äußerte sich erstmals Penelope Fillon öffentlich zu den Vorwürfen und stellte sich klar hinter ihren Mann. „Ich habe ihm gesagt, dass er bis zum Ende weitermachen muss“, erklärte sie in einem Interview. Sie habe Fillon von Anfang an auf seinem politischen Weg begleitet, habe seine Reden mit vorbereitet, ihn bei Veranstaltungen vertreten.

In den 19 Zeugenaussagen, die nun in Teilen von der Presse veröffentlicht wurden, wird diese Version teilweise gestützt, etwa durch Fillons früheren Redenschreiber, der seine Frau als „seine Augen und Ohren in der Sarthe“ bezeichnete. Dem stehen andere Erklärungen wie die von früheren Assistentinnen Fillons gegenüber, die demnach nie mit ihr zu tun hatten. So erklärte eine von ihnen: „Alles, was ich weiß ist, dass mein Honorar 1998 halbiert wurde, um die Bezahlung von Frau Fillon zu ermöglichen.“ (mit dpa)

zur Startseite