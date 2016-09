Filip Krahl bester Dumperfahrer Den Meistertitel kann dem jungen Mann schon vor dem Finale keiner mehr streitig machen.

Die Dumperfahrer und ihre Fans freuen sich schon aufs Finale der Meisterschaft. Der Sieger steht allerdings schon fest. © Matthias Schumann

Filip Krahl kann den Finallauf zur Deutschen Dumpermeisterschaft am 24. September völlig entspannt auf sich zukommen lassen. Den Meistertitel kann ihm keiner mehr streitig machen. Mit seinem zweiten Platz beim vierten Saisonrennen Drebkau schaffte er sich uneinholbare 20 Punkte Vorsprung. Selbst wenn er Letzter werden und seine Verfolger Frank Domsch oder Markus Donat im Finale 20 Punkte holen würden, wäre ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Denn bei Gleichstand zählt die Summe der besten Platzierungen. Und danach liegt der Rosenthaler vorn. In der Teamwertung ist allerdings noch alles offen. Da liegt Filip Krahls Verein – der Dumperclub Lehndorf – nur mit knappen vier Punkten vor Adelsdorf. Es wird also trotzdem spannend in Storcha. (SZ/pam)

