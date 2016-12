Filialschließung sorgt für lange Gesichter Die Sparkasse zieht diese Woche ihre Mitarbeiter endgültig aus Zeithain ab. Die Kunden reagieren darauf einhellig.

Schlechtes Wetter, schlechte Stimmung: Viele Sparkassen-Kunden in Zeithain sind verärgert, dass sie an der Lichtenseer Straße ab kommender Woche keine Bankmitarbeiter mehr antreffen werden. Nur ein Geldautomat bleibt übrig. © Eric Weser

Das schlechte Wetter passt zur Stimmung vieler Bankbesucher. Im Nieselregen lassen sie ihrem Ärger über die Schrumpfung der Zeithainer Sparkassen-Filiale freien Lauf. Ab dem neuen Jahr gibt es in dem Gebäude an der Lichtenseer Straße nämlich kein Personal mehr. Was bleibt, ist eine Selbstbedienungsstelle mit Geräten für Geldein- und Auszahlungen sowie einem Kontoauszugsdrucker. „Für mich ist das unverständlich“, sagt Anwohnerin Rosi Harzer. „Ich bin strikt dagegen.“

Viele würden wie sie denken. Unternommen habe aber keiner etwas, sagt sie resigniert. „Wir kleinen Leute“, meint sie, „müssten uns weit beschweren, ehe etwas passiert.“ Ein älterer Zeithainer steht auf ein Paar rote Krücken gelehnt daneben – und fasst seinen Frust in deutliche Worte: „Es ist beschissen, dass hier ab morgen keiner mehr da ist.“ Menschen aus der gesamten Umgebung kämen in die Filiale. „Trotzdem ziehen sie die Leute ab, ich kann das nicht begreifen. Die haben doch hier genug Umsatz gemacht.“ Ihn ärgere es, für bestimmte Bankgeschäfte wie Überweisungen demnächst in die Sparkassen-Filialen nach Nünchritz oder Riesa fahren zu müssen. „Aber für mich geht das ja noch. Was ist mit den vielen Leuten, die kein Auto haben? Und den Älteren!“, schimpft der Brillenträger, ehe er sich in sein silberfarbenes Auto setzt und davonfährt.

Auf den sechs Parkplätzen vor der Filiale herrscht an dem Vormittag großer Betrieb. Viele Privat-Pkws und Firmenvans rollen heran – nicht jeder findet sofort einen Stellplatz. Eine Zeithainerin ist mit dem Rad da. „Ich bin überhaupt nicht einverstanden mit dem, was hier passiert“, sagt sie. „Wie alle.“ Wenn demnächst kein Sparkassen-Mitarbeiter mehr in der Filiale anzutreffen sei, wisse man gar nicht mehr, wie man sich helfen soll, so die 86-Jährige. „Mir ist schon mal die Karte im Automaten steckenblieben. Bisher gab es Hilfe. Aber was macht man jetzt?“ Vorsorglich habe sie etwas mehr Bargeld abgehoben.

Geld holen zu können in Zeithain, „das ist die Hauptsache“, sagt eine andere Kundin aus Zeithain. Doch auch sie zeigt sich insgesamt „gar nicht begeistert“ vom Schritt der Sparkasse Meißen.

Zukunft des Gebäudes ist offen

Deren Sprecher Ralf Krumbiegel verweist darauf, dass die Umwandlung der Filiale in einen Selbstbedienungs-Standort nicht von ungefähr kommt. Von einem Dienstleister habe die Bank im Herbst 2015 die Kunden in mehreren Filialen zählen lassen. In Zeithain sei die mehrheitliche Nutzung der SB-Technik auffällig gewesen.

Deswegen sei auch mit entsprechenden Geräten aufgerüstet worden. So lassen sich jetzt Scheine und auch Münzen einzahlen. Einen SB-Automaten, mit dem man von der Zeithainer Filiale aus Geld überweisen kann, werde es aber nicht geben, sagt Ralf Krumbiegel. Wer also noch nicht online überweist, muss künftig in andere Sparkassen-Standorte ausweichen, wo Überweisungsträger in Papierform angenommen werden. Ein Briefkasten dafür wird in der Zeithainer Filiale nicht zu finden sein, so der Sparkassen-Sprecher.

Die Mitarbeiter aus der Zeithainer Filiale werden Krumbiegel zufolge ihre Jobs behalten – und künftig anderswo im Unternehmen eingesetzt. Zeithainer Sparkassen-Kunden, die demnächst in Riesa oder Nünchritz Bankgeschäfte abwickeln, könnten dort auf bekannte Gesichter treffen.

Was mit der Zeithainer Sparkassen-Immobilie passiert, ist laut Ralf Krumbiegel noch offen. Fest steht nur, dass der bisherige Vorraum die SB-Technik beherbergen wird. Für den Rest des im Jahr 2000 eingeweihten Gebäudes, das der Sparkasse gehört, werde sich eine Nutzung finden, gibt sich der Unternehmenssprecher überzeugt. Vielen Kunden wäre es natürlich am liebsten gewesen, wäre die bisherige Nutzung des Gebäudes erhalten geblieben.

