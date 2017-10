Fifa-Schiedsrichter in Bautzen Knut Kircher ist zu Gast beim Westlausitzer Fußballverband. Am kommenden Freitag hält er einen Vortrag im Brauhaus.

Schiedsrichter Knut Kircher im Fifa-Dress. © privat

Der ehemalige Bundesliga-Referee Knut Kircher ist zu Gast beim Westlausitzer Fußballverband (WFV). Dessen Geschäftsführer Gojko Sinde freut sich schon im Vorfeld über den nächsten WFV-Gast: „Damit reiht er sich in eine Tradition unseres Fußballverbandes ein. Nach den Lehrabenden in den vergangenen Jahren mit Wolfgang Stark, Stefan Lupp und Florian Meyer steht nun Knut Kircher nach einem Fachvortrag zu aktuellen Anforderungen an die Unparteiischen für alle regionalen Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen sowie alle interessierten Sportfreundinnen und Sportfreunden Rede und Antwort.“

Die Veranstaltung soll am Freitag, ab 18 Uhr, im Brauhaus Bautzen stattfinden. „Natürlich ist im Anschluss bei einem gemütlichen Beisammensein im Brauhaus auch die Möglichkeit für Autogramme und Erinnerungsfotos sowie persönliche Gespräche gegeben“, erklärt Sinde weiter. Möglich macht diesen wiederholten Besuch der gute Kontakt von Hanspeter Benad, dem engagierten Jugendausschuss-Mitglied des WFV.

Kircher, der als Entwicklungsingenieur arbeitet, war seit 1997 DFB-Schiedsrichter. Ab 1998 leitete er Spiele der 2. Bundesliga. Seit der Saison 2001/02 pfiff er in der Bundesliga und 2004 wurde er Fifa-Schiedsrichter. Seine Bundesliga-Premiere feierte er am 8. September 2001 beim Heimspiel des TSV 1860 München gegen den 1. FC Nürnberg. Das erste A-Länderspiel unter seiner Leitung war das WM-Qualifikationsspiel zwischen Andorra und Rumänien.

Der bisherige Höhepunkt seiner Karriere war das DFB-Pokal-Finale 2008 zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München. 2011 leitete er auch das Spiel um den Supercup zwischen Schalke 04 und Borussia Dortmund. 2012 wurde Kircher zum Schiedsrichter des Jahres gewählt. Im Mai 2016 beendete er nach Erreichen der Altersgrenze seine aktive Laufbahn. (gs)

