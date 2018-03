Fiesta rollt ohne Fahrer los

Die beiden „Kontrahenten": Verteilerkasten und Auto sind nur noch Schrott.

Der Fiesta brannte aus.

Blick in das Innere des Wagens.

Dresden. In Klotzsche ist es am späten Donnerstagabend zu einem ungewöhnlichen Unfall gekommen. Der Fahrer eines Sicherheitsdienstes parkte auf der Straße „Zur Wetterwarte“ seinen Ford-Dienstwagen am Straßenrand.

Aus bislang unbekannter Ursache machte sich der Wagen selbstständig und rollte die Straße hinunter. Ein Verteilerkasten der Drewag bildete den Schlusspunkt der Geisterfahrt. Durch die Kollision fingen sowohl der Kleinwagen als auch der Stromkasten Feuer.

Die Berufsfeuerwehr der Wache Albertstadt und die Freiwillige Feuerwehr Klotzsche konnten den Brand zwar zügig löschen, doch der Ford brannte dennoch aus. Auch ein Drewag-Techniker kam zu dem nächtlichen Einsatz: Um weiteren Schäden vorzubeugen, schaltete er den Anschluss des Verteilerkastens stromlos. (mja)

