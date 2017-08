Fieberhafte Suche nach bewaffnetem Straftäter Einsatzkräfte umstellen in Steinigtwolmsdorf einen Hof. Erfolglos. Die Polizei plant jetzt weitere Durchsuchungen.

Mehrere Wohnungen in Braunsdorf, Taubenheim sowie Wilsdruff wurden durchsucht. Dabei kamen auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen zum Einsatz. © Jens Kaczmarek

Die Polizei sucht in Sachsen weiterhin nach einem möglicherweise bewaffneten Mann auf der Flucht. Der 43-jährige Mike Welzel aus Radebeul hatte am Sonnabend in Taubenheim bei Meißen einen Streifenwagen gerammt und auf Beamte geschossen. Danach flüchtete er.

Nach dem Hinweis einer Frau rückten am Montagmorgen Einsatzkräfte in das Dorf Steinigtwolmsdorf bei Bautzen an, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Sie umstellten einen Hof. Auch ein Polizeihubschrauber und mehrere Fährtenhunde kamen zum Einsatz. Gegen Mittag wurde der Polizeieinsatz beendet, die zehn Einsatzfahrzeuge rückten wieder ab. Der Gesuchte sei nicht gefunden worden. Bisher gingen 14 Hinweise zum Täter ein. Die Polizei zeigte sich erfreut über die Sensibilität in der Bevölkerung.

Viele Menschen, insbesondere in der Region um Taubenheim, hatten aber auch Angst. Sie ließen nachts das Licht an und verbarrikadierten sich in ihren Häusern. Am Sonntagabend überprüfte die Polizei weitere mögliche Aufenthaltsorte des Mannes. Mehrere Wohnungen in Braunsdorf, Taubenheim sowie Wilsdruff wurden durchsucht. Dabei kamen auch Spezialkräfte des Landeskriminalamtes Sachsen zum Einsatz. Weitere Durchsuchungen sind geplant. Die Dresdner Polizei hat eine Ermittlungsgruppe aus rund einem Dutzend Kriminalisten ins Leben gerufen.

Derzeit wird der Fluchtwagen des Gesuchten, ein BMW, kriminaltechnisch untersucht. Das Fahrzeug selbst war nicht pflichtversichert und mit einem gefälschten Kennzeichen versehen.

Mike Welzel ist als Kleinkrimineller polizeibekannt. Er gilt als notorischer Wiederholungstäter. Einige Male saß er schon im Gefängnis, wegen Diebstahls mit Waffen und Gefängnismeuterei, Körperverletzung, Trunkenheit im Verkehr, Sachbeschädigung, Hehlerei und mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Seinem Facebook-Profil zufolge will Welzel als Küchenbauer gearbeitet haben. Seinen Lebensunterhalt finanzierte er auch mit Buntmetalldiebstahl.

Nach Angaben von Lorenz Haase, Sprecher der Staatsanwaltschaft Dresden, wurde Mike Welzel ursprünglich gesucht, weil er eine Haftstrafe nicht angetreten hatte. 2016 ist Welzel am Amtsgericht Dresden zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Davon hat er ein Jahr abgesessen. Danach sei die weitere Haftstraße zurückgestellt worden. Offenbar sollte Welzel als schwer Drogenabhängiger eine Therapie zum Entzug machen. Sie verlief wohl nicht erfolgreich. Das Aussetzen der Haftstrafe wurde deshalb aufgehoben. Doch Welzel erschien nicht zum erneuten Haftantritt.

