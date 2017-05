Fichtestraße mal wieder im Stadtrat Die unterbrochene Verbindung ins Neubaugebiet Kamenz Ost soll überwunden werden. Durch die vollständige Öffnung – nach weiteren Untersuchungen.

Im Kamenzer Stadtrat geht es einmal mehr um die Fichtestraße. © Matthias Schumann

20 Jahre nach der Unterbrechung der Fichtestraße soll ihre vollständige Wiederöffnung weiter untersucht werden. Das ist der Kern eines Grundsatzbeschlusses, der am Dienstag ab 18 Uhr im Bauausschuss vorberaten und am 14. Juni im Stadtrat abgenickt werden soll. Wenn die neue Bauleitplanung vorliegt, soll es erneut eine Bürgerversammlung zum Thema geben, heißt es ausdrücklich.

Die Stadt hatte ein Planungsbüro beauftragt, Szenarien für die Konfliktlösung zu erarbeiten. Neben der offenbar favorisierten Komplettöffnung ging es um eine Einbahnstraßenvariante bzw. die Beibehaltung des jetzigen Zustandes. Letzteres wird im verkehrsberuhigten Teil der Fichtestraße selbstverständlich erwartet, ebenso spricht sich die Grundschule am Forst dafür aus. Allerdings werden mit dem Status Quo auch die Probleme des Wohngebietes fundamentiert. Es geht um die sinnvolle Erreichbarkeit der Gebietsmitte in Kamenz-Ost, mithin um gesamtstädtebauliche Qualität. Eine Wiederöffnung der natürlichen Zuwegung könnte die Entwicklung eines neuen Wohngebietes in der Weißmantelstraße positiv beeinflussen, heißt es. (SZ)

zur Startseite