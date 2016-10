Fichte und Buche sind Erzgebirgler Die Frage, wer wohin gehört, führte zu Missverständnissen. Nun werden beide versöhnt.

Rotbuchen sollen mehr und mehr das Bild im Osterzgebirge prägen. © Steffen Füssel

Die Rotbuche soll vermehrt wieder ins Osterzgebirge zurückkehren. Darüber schrieb die Sächsische Zeitung vor einigen Wochen. Entsprechende Waldumbauprojekte führte der Staatsbetrieb Sachsenforst in diesem Jahr im Auftrag der Gemeinden Klingenberg und Hartmannsdorf-Reichenau durch. Auf drei Hektar Fläche wurden Fichtenbestände durch Neupflanzung von über 20 000 Rotbuchen verjüngt. Diese seien an die Bedingungen im Osterzgebirge ideal angepasst, erklärte damals Matthias Hänel vom Forstrevier Spechtshausen. Hier gehöre sie im Gegensatz zur Fichte auch hin. „Das Osterzgebirge ist kein Rotbuchenland“, widersprach daraufhin Siegfried Gärtner aus Colmnitz. Die natürliche Waldgesellschaft sei hier vielmehr ein Tannen-Fichten-Buchenwald, in den Hochlagen sei Fichtenwald sogar dominant.

Den Expertenstreit versucht Sven Irrgang, Leiter des Forstbezirks Bärenfels, zu schlichten. „Natürlich gehören sowohl Fichte als auch Rotbuche ins Osterzgebirge.“ Allerdings sei dies auch immer vom Standort abhängig. So sei die Fichte naturgemäß vorrangig in den Hochlagen anzutreffen, in geringerem Maße in den Mittellagen. In niedrigeren Lagen sei sie dagegen weit seltener anzutreffen. Hier fände dagegen die Buche beste Bedingungen. Im betreffenden Gebiet zwischen Klingenberg und Hartmannsdorf-Reichenau seien beide Arten zu Hause. „Und genau dieses Gleichgewicht wollen wir wiederherstellen“, so Irrgang. So ist das Osterzgebirge zwar nun doch kein „Rotbuchenland“ – wohl aber eines, in dem die Rotbuche künftig wieder ihrer ursprünglichen Rolle in der Waldgesellschaft näher kommen wird.

zur Startseite