Fichte droht umzukippen

Die Freiwillige Feuerwehr Freital rückte mit der Drehleiter an.

In Einzelstücken wurde die Fichte abgetragen.

Die Kameraden entfernten zunächst die Äste, um die Angriffsfläche für den Wind zu verringern.

Freital. Am Donnerstagmittag wurde die Freiwillige Feuerwehr Freital an die Straße „Am Jochhöh“ gerufen. An der Ecke Oberpesterwitzer Straße drohte ein Baum wegen des vorangegangenen Sturms umzukippen. Die Kameraden entfernten zunächst die Äste, um die Angriffsfläche für den Wind zu verringern. Anschließend trugen sie die krumme Fichte Stück für Stück ab. Die Straße „Am Jochhöh“ war für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt. (hal)

