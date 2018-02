Fiat stößt mit Autotransporter zusammen An der Anschlussstelle Kodersdorf der A4 in Richtung Görlitz hat sich am Montagnachmittag ein Unfall ereignet. Eine Person musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Nach SZ-Informationen hat sich der Auflieger von der Kupplung des Auflieger gelöst und ist quer über die A4 gerutscht. © Danilo Dittrich

Kodersdorf. An der Anschlussstelle Kodersdorf der A4 in Richtung Görlitz hat sich am Montag gegen 13.55 Uhr ein Auffahrunfall ereignet. Wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz der SZ auf Nachfrage mitteilt, sei dort ein Fiat-Fahrer auf eine Lafette, also auf einen Lkw-Anhänger, aufgefahren. Der Anhänger war mit weiteren Autos beladen.

Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrbahn musste von den Spuren des Unfalls gereinigt werden, erklärte die Polizeisprecherin am Montagnachmittag. Die Fahrbahn war mehrere Stunden lang gesperrt. Gegen 16.22 Uhr wurde sie wieder freigegeben. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 7000 Euro. (szo/mrc)

zur Startseite