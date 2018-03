Fiat gegen Leitplanke geschleudert

Einbruch in Autoservice

Leupoldishain. Diebe machten in Leupoldishain Beute. In der Nacht zu Mittwoch sind sie in einen Autoservice an der Königsteiner Straße eingebrochen. Die Täter brachen ein Werkstatttor und mehrere Türen im Gebäude auf. Sie öffneten gewaltsam einen Tresor und entwendeten aus diesem Bargeld im vierstelligen Bereich. Angaben zur Höhe des ansonsten entstandenen Sachschadens liegen noch nicht vor.