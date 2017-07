Fiat-Freunde auf Sachsentour Der Tross der Fiat-Fahrer macht am 8. Juli auf dem Schiebocker Altmarkt Halt.

Viele Fiats stoppen auf dem Bischofswerda Altmarkt. © privat

Freunde des Fiat 500 gehen am Sonnabend, 8. Juli, zum neunten Mal von Bischofswerda aus auf Sachsentour. Abfahrt nach Meißen, wo unter anderem die Albrechtsburg besichtigt wird, ist gegen 10 Uhr auf dem Schiebocker Altmarkt. Schon zuvor können Interessierte ab 8.30 Uhr die kleinen, runden Kult-Autos bewundern. Erwartet werden Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet. Mit über 40 Fiat-Freunden gibt es nach Angaben des Veranstalters einen Teilnehmerrekord.

Organisiert wird die Veranstaltung vom Forum500.de-Sachsentour. Dabei handelt es sich um eine private Initiative, die die Stadt Bischofswerda und die Umland-Region bekannt machen möchte. Die ersten Gäste werden am Freitagmittag in Bischofswerda erwartet. Der Nachmittag bietet mit Stippvisiten in der Carl-Lohse-Galerie, an der Fronfeste, im Tier- und Kulturpark und in den Kellerräumen der Stadt-Apotheke bereits ein reichhaltiges Programm. Ihren Abschluss findet die Tour schon traditionell am Sonnabendabend im Berggasthof auf dem Butterberg. (szo)

