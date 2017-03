Feurig, teuflisch, bunt Dienstag um Mitternacht ging nicht nur die 60. Saison des RCC zu Ende, sondern es wurde auch das letzte Geheimnis gelüftet: das der besten Umzugsgruppen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Platz 1: War im bunten Umzugsreigen nicht zu übersehen – die Gruppe von Conny Ottlinger. Mit „Feuer und Flamme für RABU“ schaffte sie es mal wieder aufs oberste Treppchen. © SZ/Sven Görner Platz 1: War im bunten Umzugsreigen nicht zu übersehen – die Gruppe von Conny Ottlinger. Mit „Feuer und Flamme für RABU“ schaffte sie es mal wieder aufs oberste Treppchen.

Platz 2: Teufel waren einige im Umzug unterwegs. Die Gruppe um Michael Mösch trug den größten durch die Straßen. Der führte dabei ein gutes Dutzend Pudel Gassi.

Platz 3: Mit bunten Blumen und Riesenlibellen setzte die Gruppe Uwe Lösche dem Teufel zu. Der langjährige Gruppenchef war selbst allerdings nicht mit dabei.

Das war schon eine kleine Überraschung: Die Vorjahressieger schafften es in der Gunst der Umzugsjury mit ihrem Buffet zum Jubiläum des Radeburger Carnevals Clubs auf den 10. Platz. Manche Besucher an der Strecke hatten das am Sonntag vermutlich anders gesehen und die Gruppe um Katrin Hausdorf am Ende weiter vorn vermutet. Dass die drei anderen Gruppen von den Podestplätzen (es hatte im Vorjahr zwei gemeinsame dritte Preisträger gegeben) wieder ganz vorn mitmischen konnten, überrascht indes kaum. Schließlich haben es die Gruppen von Conny Ottlinger, Uwe Lösche und Michael Mösch schon mehrfach in den Kreis der besten Drei geschafft. Und dass sie alle, wie die vielen anderen Umzugsteilnehmer, Feuer und Flamme für Rabu sind, steht ohnehin nicht in Zweifeln. Sonst würden sie nicht Jahr für Jahr viel Zeit und Geld investieren, um mit immer wieder neuen Ideen fantasievolle Umzugsbilder zu gestalten.

Die Gruppe von Conny Ottlinger machte diese Grundeinstellung der Radeburger Karnevalisten in diesem Jahr dann auch gleich zum Motto ihres Bildes. Optisch wieder perfekt umgesetzt, wurde so zudem geschickt das Saison-Motto des RCC aufgegriffen, ohne dabei ins Teufel-Kostüm schlüpfen zu müssen.

Für ihren flammend feurigen Auftritt durfte sich die Gruppe mal wieder über den obersten Podestplatz freuen. Allerdings war nach dem Nähen und Basteln in den Wochen zuvor am Sonntag dann voller Körpereinsatz notwendig. Dass die langen Stangen beim Laufen trotz Polster am Rücken drückten, werden die umzugserprobten Damen dabei aber wohl gern in Kauf genommen haben. Im Vorjahr hatte die Ottlinger-Gruppe mit ihren Dauerrivalen um den Radeburger Uwe Lösche für eine Premiere in der langen Umzugstradition gesorgt. Sie waren zwar einzeln angetreten, hatten aber ein gemeinsames Bild gestaltet. Damit schaffen sie den 3. Platz.

Diesen Rang verteidigten die Radeburger in diesem Jahr. Auch wenn sich der Namensgeber und Mitbegründer der Gruppe aus dem aktiven Geschehen zurückgezogen hat. Ines Naujokat, die ebenfalls von Beginn an in der Gruppe ist, freut sich über das Ergebnis. „Wenn wir 12. geworden wären, hätte ich schon geguckt.“ Und schließlich hat es die Gruppe mit dem Feuer-Thema ja auch schon ganz hoch aufs Treppchen geschafft.

Auf den gleichen Rang wie im Vorjahr kamen auch die Frauen und Männer um Michael Mösch. „Wir haben uns wieder relativ viel Zeit gelassen, bis wir eine Idee hatten, die wir dann ausgestaltet haben.“ Dafür gibt es wie schon im Vorjahr einen Radeburger Bezug. „Das ist uns wichtig.“ Auslöser war die neue Polizeiverordnung der Stadt, die vorschreibt, dass Hundebesitzer beim Gassigehen geeignete Hilfsmittel zum Aufsammeln der Häufchen dabei haben müssen. „Unser 5,80 Meter hoher Teufel war mit zwei großen Prada-Designer-Taschen unterwegs.“ Dass die tanzenden Hunde davor an dessen Händen angeleint waren, machte das Tragen der Riesenfigur nicht leichter. „Dabei hatten wir sie nach einem Testlauf am Mittwochabend sogar schon etwas eingekürzt“, sagt Michael Mösch. Trotzdem halfen am Ende zwei weitere Gruppenmitglieder dem Träger. „Das war vor allem eine Sicherheitsmaßnahme, damit niemand zu schaden kommt.“

Weitere Platzierungen:

Platz 18: Wohlgeratene Satansbraten, aus Ebersbach

Platz 19: Der Himmel zieht sich zu und bringt teuflischen Regen nach Rabu, aus Freitelsdorf

Platz 20: Blumen, Sekt und viel Juchhe, aus Rödern

Platz 27: 20 Mal war bei uns der Teufel los, aus Ebersbach

Nicht unter die ersten 30 kamen:

Oktoberfest, aus Reinersdorf

Teuflisch dynamisch, aus Kalkreuth

Höllischer Partyalarm, aus Thiendorf

Quelle: Radeburger Carnevals Club

zur Startseite