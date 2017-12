Feuerzauber lockte Tausende Der Gewerbeverein zieht eine positive Bilanz des Neugersdorfer Einkaufsabends. Ermöglicht wurde dies auch durch eine Spendenplattform.

Der vorweihnachtliche Einkaufsabend in Neugersdorf war erfolgreich. © SZ Thomas Eichler

Der Feuerzauber 2017 am 17. November war aus Sicht des Gewerbevereins ein voller Erfolg. Schließlich strömten auch bei der elften Ausgabe des Einkaufsabends, an dem sich 40 Geschäfte der Innenstadt beteiligten, Tausende Besucher nach Neugersdorf. Dabei stand diese lange auf wackeligen Beinen. Wie die Veranstalter in ihrer Bilanz erklären, waren dafür vor allem die hohen Forderungen der Gema verantwortlich.

Um die Finanzierung trotzdem zu stemmen, nutzten die Veranstalter die von der Volksbank Löbau-Zittau und die SZ ins Leben gerufene Spendenplattform „Viele schaffen mehr“. Über diese konnten am Ende mehr als die anvisierten 5 000 Euro generiert werden. „Wir freuen uns und waren ehrlich gesagt etwas überwältigt, dass sich so viele Menschen für den Erhalt des Feuerzaubers eingesetzt haben“, zeigt sich der Verein äußerst dankbar für den großen Zuspruch. Der aber auch zugleich Ansporn für die Zukunft ist. So wolle man die Planungen für die nächste Ausgabe des Einkaufsabends starten und auch an Verbesserungen arbeiten. Für den Verein steigt durch den Feuerzauber „die Attraktivität unserer Innenstadt und damit auch unserer Heimat, der Oberlausitz“. Um auch im kommenden Jahr die Veranstaltung erfolgreich durchführen zu können, setzt der Verein weiterhin auf die Unterstützung der Stadtverwaltung Ebersbach-Neugersdorf und die Stadtwerke Oberland, die örtliche Polizeibehörde, die mit dem Sicherheitsdienst einen reibungslosen Ablauf sicherstellte, sowie den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), der in diesem Jahr mit neun Sanitätern vertreten war, als Partner. (SZ)

