„Feuerzauber“ braucht noch Geld Der Neugersdorfer Verein ist in Not geraten, als die Aufforderung der Gema auf den Tisch flatterte,

Feuerzauber Neugersdorf © Rafael Sampedro

Neugersdorf. Genau 2 612 Euro verzeichnete das Spenden-Konto des Gewerbevereins Oberland am Montagmittag. Das ist etwas mehr als die Hälfte der Summe, die der Verein über Spenden für den Einkaufsabend „Feuerzauber“ am 17. November in Neugersdorf einwerben möchte. „Wir sind begeistert, wie viele Fans unser Projekt hat“, sagt Michael Penter, Vorsitzender des Gewerbevereins, der den „Feuerzauber“ organisiert. Der Verein war in Not geraten, als die Aufforderung der Gema auf den Tisch flatterte, für beim Einkaufsabend genutzte Musik Gebühren zu entrichten. Das übersteigt die finanziellen Möglichkeiten des Vereins bei Weitem. Den „Feuerzauber“ absagen will der Gewerbeverein aber nicht. Denn der Einkaufsabend hat sich mittlerweile etabliert und ist ein beliebter Treffpunkt geworden.

Noch ist das Ziel der Aktion – 5 000 Euro¨– nicht erreicht. Das Projekt läuft bis 17. November. Es wird unterstützt von der Volksbank Löbau-Zittau und der Sächsischen Zeitung. (SZ/gla)

Zum Spendenprojekt geht es über die Homepage des Vereins www.gewerbeverein-oberland.de

