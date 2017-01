Feuerwerks-Panne verursacht Brand Hoher Sachschaden entstand am Silvesterabend, als ein Feuer auf einem Balkon auf die Wohnung übergriff.

zurück Bild 1 von 4 weiter Der Balkon eines 17-Geschossers auf dem Pirnaer Sonnenstein stand in Flammen. Ursache war vermutlich unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerk. Die Rakete wurde vermutlich zu nah am Wohnblock entzündet. Die Wohnung ist jetzt unbewohnbar. © Marko Förster Der Balkon eines 17-Geschossers auf dem Pirnaer Sonnenstein stand in Flammen. Ursache war vermutlich unsachgemäßer Umgang mit Feuerwerk. Die Rakete wurde vermutlich zu nah am Wohnblock entzündet. Die Wohnung ist jetzt unbewohnbar.

In der 9. Etage des Hochhauses brach der Brand aus.

Die Wohnung ist durch das Feuer stark beschädigt worden und ist jetzt unbewohnbar.

Vor Ort waren die Feuerwehren von Pirna sowie die Drehleiter von Heidenau, der Rettungsdienst und die Polizei. Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet.

Ein Feuerwerkskörper hat am Silvesterabend einen Brand in einem Hochhaus auf der Remscheider Straße in Pirna ausgelöst. Gegen 20.15 Uhr war auf einem Balkon in der 9. Etage ein Brand ausgebrochen, nachdem die Rakete nach Berichten von einer Augenzeugin vermutlich von unten – außerhalb des Hauses – gezündet wurde. Das Feuer auf dem Balkon griff auf die Wohnung über. Die Wohnungsinhaberin war nach eigenen Angaben zu diesem Zeitpunkt nicht Hause.

Aus dem Polizeibericht vom Sonntag zurück 1 von 2 weiter Diebe stehlen Kleintransporter von Autohaus-Gelände Neustadt. In der Nacht zum vergangenen Freitag haben Unbekannte zwei Kleintransporter vom Gelände eines Opel-Autohauses an der Wilhelm-Kaulisch-Straße in Neustadt gestohlen. Es handelt sich um zwei Opel Vivaro, die nicht zugelassen waren und keine Kennzeichen hatten, teilt die Polizei mit. Der eine Kleintransporter ist weiß, 2012 erstmals zugelassen und rund 13500 Euro wert, der andere mit Erstzulassung 2013 ist schwarz und hat einen Zeitwert von rund 15000 Euro. Unbekannte ritzen Hakenkreuze in Scheibe Pirna. Wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt die Polizei in Pirna. Unbekannte hatten in der Nacht zum Freitag mit einem spitzen Gegenstand in zwei Scheiben und die beiden Eingangstüren des Renault-Autohauses an der Wehlener Straße vier Hakenkreuze geritzt. Der Schaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Obwohl die Feuerwehr schnell vor Ort war und den Brand rasch unter Kontrolle bringen konnte, ist die Wohnung jetzt unbewohnbar. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Pirna sowie die Drehleiter von Heidenau, der Rettungsdienst und die Polizei. Eine Person wurde dem Rettungsdienst vor Ort vorgestellt und ambulant behandelt.

Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. (szo)

zur Startseite