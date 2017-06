Feuerwerk zur 11. Schlagernacht Für den romantischsten Abend des Jahres in Weißwasser gibt’s noch Karten.

Ein Hit zur Schlagernacht dieses Jahr ist wieder das Feuerwerk. Das hat 2015 Hartmut Branzk mit seiner Firma Pyro-Live aus Vierkirchen veranstaltet. © André Schulze

Der Jahnteich bildet die perfekte Kulisse für die Schlagernacht am Sonnabend. Das Event gehört längst zum „guten Ton“ in Weißwasser und geht in diesem Jahr bereits zum elften Mal über die Bühne. Trotz des großen Zuspruchs sind dafür noch Karten im Vorverkauf zu haben.

Ab 20 Uhr legen zwei DJ’s Hitklassiker und aktuelle Schlager auf. Laut den Veranstaltern dürfen sich die Gäste auf ein tolles Ambiente mit viel Licht und Installationen direkt am Strand freuen. Zudem sorgt eine Überraschungseinlage für Spannung. Den optischen Höhepunkt bildet ein nächtliches Feuerwerk.

In den vergangenen Jahren fand die Schlagernacht Anfang August statt. In diesem Jahr wurde der angestammte Termin zugunsten von Überschneidungen mit anderen Veranstaltungen in der Region vorverlegt. Neuer Termin – neues Glück, hoffentlich auch mit dem Wetter. (SZ)

Die Karten kosten 8 Euro (Abendkasse: 10 Euro). Vorverkauf: Agip-Servicestation, Touristinfo (im Bahnhof), Jahnbad und online unter https://garage-wsw.tickettoaster.de

