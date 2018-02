Feuerwehrverband begrüßt Kretschmers Pläne Damit könnte die lange Prioritätenliste für die hiesigen Feuerwehren schneller abgearbeitet werden.

Der Chef des Kreisfeuerwehrverbandes Frank Ricklin freut sich darüber, dass Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer die Feuerwehren mehr unterstützen will als bisher. © Norbert Millauer

Meißen. Der Kreisfeuerwehrverband Meißen ist erfreut darüber, dass Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer die Feuerwehren mehr unterstützen will als bisher. Der KFV-Vorsitzende Frank Ricklin sagt: „Ich begrüße die Pläne des Ministerpräsidenten und hoffe, dass darüber hinaus in Zukunft auch insgesamt mehr für das Ehrenamt getan wird.“

Kretschmer hat am Mittwoch in seiner ersten Regierungserklärung angekündigt, den sächsischen Feuerwehren in den kommenden fünf Jahren mit 200 Millionen Euro unter die Arme greifen zu wollen. Das sind 40 Millionen Euro pro Jahr und damit nahezu das Doppelte als in den vergangenen Jahren. 2017 gab der Freistaat für die Feuerwehren 21 Millionen Euro aus, was Sachsens Kreisbrandmeistereien und Kreisfeuerwehrverbände als zu wenig kritisierten. Von diesem Geld bekamen die mehr als 140 Ortsfeuerwehren des Landkreises Meißen 2017 nur 1,5 Millionen Euro ab. Der Landkreis Meißen beschränkte sich deshalb darauf, nur den Neubau von Gerätehäusern und die Anschaffung von Einsatzfahrzeugen zu fördern. Und das bei einer sehr langen Prioritätenliste. Diese könnte nun, wenn Kretschmer Wort hält, schneller abgearbeitet werden, so die Hoffnung des KFV Meißen.

