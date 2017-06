Feuerwehrumzug lockt viele Besucher Zum 150-jährigen Jubiläum der Pulsnitzer Wehr ließen es die Kameraden krachen.

Die Pulsnitzer Feuerwehrleute und befreundete Kameraden hatten ihre Technik für den großen Umzug zum Pulsnitzer Feuerwehrjubiläum blank geputzt. © Kahle

Zu ihrem 150. Geburtstag feierte die Pulsnitzer Feuerwehr ausgelassen mit den Bürgern und Vereinen der Pfefferkuchenstadt, mit Party und Liveband und ließ es auch richtig krachen. Zum Beispiel bei spannenden Vorführungen für Jung und Alt. So zeigte die befreundete Feuerwehr Nünchritz auf spektakuläre Art und Weise, welche heißen Gefahren im Haushalt lauern und wie man sich davor schützen kann. Explosionen, Flammen und Feuerwalzen konnte man hier hautnah erleben, bevor sich Hunderte Schaulustige auf den Fußwegen versammelten, um einen der besonderen Höhepunkte zu erleben, den Festumzug. Mit 37 historischen und modernen Einsatzfahrzeugen zogen die Pulsnitzer Kameraden und die befreundeten Wehren als großer Umzug durch die Pfefferkuchenstadt. Mit dabei war auch der neue Tatra der Feuerwehr Großschönau, der als sogenanntes Tanklöschfahrzeug TLF 4000 einzigartig in Deutschland ist und zahlreiche historische Fahrzeuge, die die Zuschauer in ihren Bann zogen.

Zu Ostern 1867 wurde aus einem Turnverein heraus die erste freiwillige Feuerwehr der Stadt gegründet. Zuvor mussten sich die Bürger gegenseitig mit den primitivsten Mitteln helfen, wenn es zu einem Brand kam. Mit der freiwilligen Feuerwehr der Stadt änderte sich das schlagartig. Etwa 60 Mann zählte die Truppe, die am 7. Dezember 1867 ihre Feuertaufe erlebte. Damals brannten 26 Scheunen auf der Ohorner Straße. Die Feuerwehr Pulsnitz wurde nach und nach zum Helfer für alles. Technische Hilfeleistungen überwiegen heute in der Statistik. Verkehrsunfälle, Unterstützungen für den Rettungsdienst, Ölspuren und Unwettereinsätze müssen regelmäßig bewältigt werden. Im vergangenen Jahr wurde die freiwillige Feuerwehr zu fast 100 Einsätzen gerufen. (loe/SZ)

zur Startseite