Feuerwehrstiefel fliegen durch Neusorge Die Kameraden der Feuerwehr Neusorge gehören zu den kleinen Wehren. Doch am Wochenende gibt es im Gerätehaus etwas Großes zu feiern.

Der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Neusorge Silvio Frenzel ist am Wochenende Gastgeber eines runden Jubiläums. Dann wird rund um das Gerätehaus Geburtstag gefeiert. © Jens Trenkler

Vor dem Gerätehaus der Feuerwehr Neusorge steht das Kleinlöschfahrzeug mit Baujahr 1995 in der Abendsonne. In einem Raum gleich neben der Fahrzeughalle treffen die Mitglieder der Wehr am Dienstagabend die letzten Absprachen für ihre bevorstehende Geburtstagsparty am kommenden Wochenende. Gleich an zwei Tagen will man hier mit den Einsatzkräften, den umliegenden Wehren und mit Gewerbetreibenden sowie mit den Bewohnern des kleinen Ortes das runde Jubiläum in großer Runde feiern.

Dass hier im ländlichen Raum und auch in dem doch kleinen Gerätehaus alles etwas beschaulicher und zugleich ruhiger abläuft, wird beim Blick in das Einsatztagebuch der Wehr klar. Wehrleiter Silvio Frenzel blättert mehrfach vor und zurück. „Es ist wirklich so, im vergangenen Jahr hatten wir hier nicht einen scharfen Einsatz“. Das die Florianjünger dennoch eine unumstrittene Daseinsberechtigung haben, zeigen die Einträge in der Chronik. Einen der größten und zugleich zeitaufwendigsten Einsätze hatten die Kameraden 1976 bei einem Waldbrand auf dem heutigen Truppenübungsplatz Oberlausitz zu leisten. Aber auch bei dem Hochwasser im Jahr 2010 und bei mehreren Waldbränden waren die derzeit acht aktiven Mitglieder gefragt. Genauso viele Frauen und Männer bereichern die Wehr zudem in der Alters- und Ehrenabteilung. Wie der Wehrleiter berichtet, besteht auch in Neusorge das Feuerwehrleben nicht nur aus den Aufgaben löschen, retten, bergen und schützen. Im Verein der Wehr sind derzeit 20 Mitglieder aktiv und organisieren jährlich Veranstaltungen wie das Hexenbrennen.

Auch zur Geburtstagsparty hat sich die Mannschaft ein buntes Programm ausgedacht. Los geht es am Sonnabend mit einer Feierstunde und anschließendem Tanz. Der Tag darauf wird mit einem Freiluftgottesdienst um 10 Uhr eröffnet bevor dann die befreundeten Wehren in einem Wettstreit gegeneinander antreten werden. Dabei werden die Fähigkeiten im Feuerwehrstiefelweitwurf, Kegeln und dem Ziehen eines Feuerwehrautos auf dem Programm stehen. Wie es sich für solch ein Fest gehört, wird es auf dem Gelände natürlich auch Leckereien vom Grill geben. Schließlich soll sich jeder bei der Feier wohlfühlen.

