Feuerwehrschau auch am Montag geöffnet An dem Tag besteht letztmalig die Chance, die Ausstellung zu besuchen.

Die Sonderausstellung im Stadtmuseum Meißen „Erstmals freiwillig!“ zum 175. Jahrestag der Gründung der ersten Freiwilligen Feuerwehr Deutschlands in Meißen im Jahre 1841 ist nur noch wenige Tage zu sehen. „Aufgrund des Feiertages ist sie ausnahmsweise auch am Montag, den 31. Oktober geöffnet“, erklärte Museologe Steffen Förster. Am Montag besteht von 10 bis 18 Uhr letztmalig Gelegenheit zum Besuch. Der Eintritt zur Sonderausstellung kostet 3 Euro für Erwachsene, ermäßigt 2 Euro und für Familien 8 Euro.

Nach der Feuerwehrausstellung schließt das Stadtmuseum in der Franziskanerklosterkirche (Heinrichsplatz 3) vom 1. bis zum 6. November, weil die Feuerwehrfahrzeuge abtransportiert und die Räume gesäubert werden müssen. Ab Dienstag, den 8. November kann die ständige Ausstellung wieder bis unters Dach besichtigt werden. Die Weihnachtsausstellung „Puppen im Film & ein Kaiser-Panorama“ öffnet dann am Buß- und Bettag, am 16. November um 10 Uhr ihre Pforten. (SZ/ul)

