Feuerwehrnachwuchs ist erfolgreich Beim Teamtag der Jugendfeuerwehren des Landkreises in Ruppendorf ging der Sieg nicht an die Titelverteidiger. Die wurden aber sehr gute Zweite.

Zielspritzen st bei den Wettkämpfen der Jugendfeuerwehren nimmer sehr beliebt. © Symbolfoto: dpa

Beim sportlichen Teamtag der Jugendfeuerwehren sind am vergangenen Sonnabend mehr als 300 Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Ruppendorf gestartet. Platz eins belegt der Feuerwehrnachwuchs aus Königstein. Die Vorjahressieger aus Ruppendorf landeten auf dem zweiten Platz, gefolgt von der Jugendfeuerwehr Schmiedeberg-Schönfeld. Bei einem Orientierungslauf mussten die 30 Mannschaften Aufgaben an insgesamt elf Stationen bewältigen: Es gab Fragestationen zu den Themen Feuerwehr und Comic, Schlauchbootzeitfahren und ein Dartspiel auf eine große Wand mit Luftballons. Mit dem Hubsteiger der Feuerwehr Dippoldiswalde sind die Kinder 20 Meter in die Höhe gefahren und mussten von dort aus die Entfernung zu drei Zielen schätzen. Es gab Schlauchkegeln und einen Geschicklichkeitstest.

„Aus der Sicht des Organisationsteams war es eine gelungene Veranstaltung mit gut gelaunten Kindern. Die lange Vorbereitungszeit hat sich gelohnt“, so Martina Glänzer, Jugendwart der Feuerwehr Ruppendorf. „Leider regnete es am gesamten Vormittag teilweise sehr stark, die Siegerehrung fand aber bei strahlendem Sonnenschein statt.“ (SZ/aeh)

