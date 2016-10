Feuerwehrmann leblos gefunden Trauer bei der Meißner Wehr und im Rathaus um langjährigen Kameraden.

© Symbolfoto

Mit großer Bestürzung haben die Kameraden der Meißner Freiwilligen Feuerwehr auf den plötzlichen Tod ihres Gerätewarts René Greiner reagiert. Greiner war am vergangenen Sonnabend in seiner Wohnung tot gefunden worden – von Kollegen der Feuerwehr. „Wir wollten nach ihm sehen, weil er unüblicherweise nicht auf Benachrichtigungen reagiert hatte“, sagt Meißens Gemeindewehrleiter Frank Fischer. Dabei hätte man Greiner leblos vorgefunden.

Die Todesursache steht nach dem Kenntnisstand Fischers bisher noch nicht fest. Greiner hatte keine Frau oder Kinder, ist nur 42 Jahre alt geworden. In der Freiwilligen Feuerwehr Meißen hatte er seit 1993 mitgewirkt, seit Dezember 2015 war er hauptamtlich als Gerätewart tätig.

Sein Bruder Enrico, Mitarbeiter der Feuerwehr, der Stadtverwaltung sowie Oberbürgermeister Olaf Raschke (parteilos) zeigten sich von dem plötzlichen Tod Greiners geschockt.

Bei der Trauerfeier am kommenden Freitag, 10 Uhr, im Krematorium Meißen, wollten selbstverständlich alle Kameraden der Meißner Wehr in stiller Trauer Abschied nehmen, so Fischer. (SZ/mhe)

