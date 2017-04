Feuerwehrmann lässt die Kuh fliegen Autoren und Buchnarren beflügeln beim achten Lesefest des Bödecker-Kreises die Fantasie von Dritt- und Vierklässlern.

Mike Petzold beflügelt beim Lesefest in Börtwitz die Fantasie der Kinder und lässt seine Maskottchen Plüschkuh und -schaf fliegen. © André Braun

Mike Petzold – wer soll das sein? Die Dritt- und Viertklässler der Grundschulen Sitten und Zschoppach wissen das jetzt ganz genau. Sie haben Mike Petzold am Freitag beim achten Lesefest des Friedrich-Bödecker-Kreises Sachsen kennengelernt. Als Überraschungsgast angekündigt, hat Petzold sein junges Publikum mit abenteuerlichen Geschichten überrascht. Die Hauptrollen übernehmen Plüschtiere, wie sie fast jedes Kind daheim hat: ein Schaf und eine Kuh. Die verfliegen sich zum Beispiel auf dem Weg nach Italien, weil ihr Navigationssystem Klara offenbar doch keine so klaren Ansagen macht.

Die Hauptfiguren hat Mike Petzold den Kindern sogar mitgebracht. Dabei handelt es sich um die Plüschmaskottchen, wie er zwischen zwei Lesungen erzählt. Sie würden immer mit in den Urlaub reisen. „Irgendwann habe ich angefangen, die Urlaubserinnerungen aus Sicht dieser beiden aufzuschreiben“, so der 51-Jährige. Das habe Freunden und Bekannten so gut gefallen, dass sie ihn motiviert hätten, die Geschichten in einem Buch zu veröffentlichen. Das erste „Flühmühküh – Die Geschichte eines kleinen Entdeckers“ ist schon seit 2011 fertig und 2013 bei Books on Demand (Bod) erschienen. Seit vorigem Jahr gibt es nun die Folgegeschichte „Flühmühküh – Die Suche nach dem Pecore Marrone“.

Für Mike Petzold war die Beteiligung am Lesefest in der Kulturscheune Börtewitz die erste Präsentation dieser Art. Sonst habe er mal vor einer Klasse gelesen, aber auch schon vor Eltern und Großeltern, die durch ihre Kinder auf „Flühmühküh“ aufmerksam geworden sind. „Spannend, lustig, unterhaltsam ... man legt das Buch einfach nicht mehr weg“, schreibt das Team der Sächsischen Bücherstube aus Glashütte in Petzolds Gästebuch. Die Fachleute in Sachen Literatur bescheinigen, dass die Geschichten „Kinder ab zehn Jahren und Junggebliebene bis 99“ begeistern können. Petzold wohnt und lebt übrigens in Glashütte. Seine Brötchen verdient er in Dresden – als Berufsfeuerwehrmann. Das Schreiben sei eines seiner Hobbys, bei dem er Entspannung findet.

Um abenteuerliche Geschichten ging es auch bei Krimiautorin Claudia Puhlfürst aus Zwickau. Sie löste mit den Schülern Rätselkrimis. Dafür musste der eine oder andere seinen Fingerabdruck abgeben. Bei Kinderbuchautorin Christina König aus Meißen waren Lieblingsbücher der Kinder gefragt. Aus denen lasen die Schüler vor. Dafür erfuhren sie auch, welches Buch Christina König vor inzwischen 50 Jahren selbst am liebsten zur Hand genommen hat. Aktiv werden durften die Schüler auch bei Christine Richter aus Leipzig. Bei ihr hieß es: Malen nach Büchern. Unter der Überschrift „Frau Rund wird eckig“ entstand so manches kleine Kunstwerk. Lesen, stöbern und spielen, dazu luden Kerstin Kleine und Ines Reimer ein. Zum Schluss lachten alle gemeinsam über den grünen Frosch im Knalltheater von Larsen Sechert.

Rund 100 Kinder aus Sitten und Zschoppach feierten beim achten Lesefest Literatur in vielen Facetten. Die Mitglieder des Bödecker-Kreises und ihre Helfer bewirteten die Kinder zwischendurch mit Äpfeln und Säften aus dem Obstland. Mittags standen Nudeln auf dem Tisch.

Zu Ende ging das Lesefest am Abend mit „allerfeinsten Merkwürdigkeiten“. Christian von Aster klärte über das Schäfchenzählen und die Buchdruckkunst auf. Und er machte den Zuhörern weis, dass eine Flaschenpost durchaus auch am Straßenrand landen kann.

