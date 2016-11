Feuerwehrmann hat selbst gezündelt Ein Kamerad aus Oberlichtenau hat mindestens einen Brand gelegt. Er kommt mit einer Geldstrafe recht milde davon.

Ein Feuerwehrmann wurde zum Brandstifter. © Uwe Soeder

Am Amtsgericht Kamenz war am Freitag nur ein Straftatbestand angeklagt – der aber hatte es in sich. Es ging gegen einen 24-jährigen Feuerwehrmann aus Oberlichtenau. Heiko B. hatte sich selbst als Brandstifter verdächtig und dann als engagierter Mitlöscher wichtig gemacht. Möglicherweise hat er mehrere Feuer verursacht, zur Last gelegt werden konnte ihm nur eines.

Die Brandserie im Pulsnitztal hatte vor mehr als einem Jahr für Furore gesorgt. So brannte in Oberlichtenau zum Beispiel am 27. August 2015 ein Holzschauer, das Feuer griff auch auf eine Installationsfirma in der Nähe über. Schaden damals: 20 000 Euro. Am 17. September war dann in Richtung Großnaundorf erneut ein Holzstapel in Flammen aufgegangen – auch hier war das Feuer mittels Benzin vorsätzlich gelegt worden. Und schließlich brannte am Abend des 6. Oktober ein Stück Waldboden, entzündet durch Brennmaterial. Allein zu diesem Vorfall wurden am Freitag im Amtsgericht fast 20 Zeugen gehört – allesamt Feuerwehrleute und Ermittler. Beim Eintreffen der Löschkräfte am Brandort war nämlich ein Zettel gefunden worden – mit dem Namen und sogar der Unterschrift des 24-Jährigen. Wollte er etwa entdeckt werden? Offensichtlich nicht, denn er leugnete die Brandstiftung bis zum Schluss energisch.

Das Schöffengericht aber sah den Zettel, der vom gleichen Tag stammte, als deutliches Indiz für die Schuld des Oberlichtenauers. Es verurteilte ihn wegen versuchter Brandstiftung noch relativ milde mit einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu jeweils 26 Euro. Die anderen Brände konnten dem jungen Mann nicht nachgewiesen werden, sodass die Staatsanwaltschaft die Verfahren einstellen musste. Interessant aber ist, dass die Brandserie nach dem letzten Vorfall sofort beendet war. Der 24-Jährige war von der FFw Oberlichtenau zunächst einmal suspendiert worden. Jetzt ist sein Ausschluss naheliegend.

