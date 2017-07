Feuerwehrmann fängt Pfau ein Das am 26. Juni in Mittelherwigsdorf ausgebüxte Tier ist inzwischen wieder wohlbehalten zu Hause.

René Kientopp hält den ausgebüxten Pfau fest im Arm und bringt ihn wieder nach Hause. © privat

Mittelherwigsdorf. Pfau-Hahn und -Henne haben sich wieder. Mehrfach hatte bisher der Ortswehrleiter der Mittelherwigsdorfer Feuerwehr, René Kientopp, versucht, den im Ort ausgebüxten Pfau einzufangen. Am Mittwoch ist ihm das nun gelungen. Mit seiner Frau Mandy ist er gegen 11.30 Uhr auf der Ortsverbindungsstraße von Oberherwigsdorf Richtung Zittau gefahren, wo der Pfau am Vortag zuletzt gesehen wurde.

Und sie haben Glück. Der Pfau hält sich auch am Mittwoch noch ganz in der Nähe auf. Mandy Kientopp entdeckt ihn in Mittelherwigsdorf auf einer Wiese hinter der Schweinemastanlage. Die beiden treiben ihn in einen Hof. Der Pfau flüchtet dort unter einen Unterstand in eine Ecke. „Und dort habe ich ihn dann packen können“, sagt René Kientopp.

Mit dem Auto bringen sie das Tier zum Grundstück des Besitzers. „Ich habe ihm für die Fahrt den Kopf abgedeckt, damit er ruhiger ist und ihn dann ganz normal halten können“, schildert René Kientopp. Als Geflügelzüchter hat der Mittelherwigsdorfer Feuerwehrmann Erfahrung mit Federvieh. Seit seiner Flucht am 26. Juni ist der ausgebüxte Pfau fast täglich immer wieder mal gesehen worden. Bei Familie Seeliger in Mittelherwigsdorf hat er sich sogar eineinhalb Tage aufgehalten – meist allerdings auf dem Dach ihres Hauses.

